В США решают, что делать с афганскими переводчиками

Соединенные Штаты планируют эвакуировать группу афганских переводчиков до того, как американские военные завершат вывод из Афганистана, чтобы они могли оформить визы в условиях безопасности, заявили официальные лица США в четверг.

Решение администрации президента Джо Байдена рискует создать ощущение кризиса в Афганистане, всего за день до того, как Байден собирается встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани для переговоров, направленных на формирование чувства партнерства, несмотря на уход американских войск.

Встреча в Белом доме проходит в то время, когда талибы* продолжают крупное наступление в Афганистане, что вызывает растущую обеспокоенность в Конгрессе из-за судьбы афганских переводчиков, которые работали на вооруженные силы США в течение двух десятков лет и опасаются репрессий со стороны Талибана после ухода американских войск.

Официальные лица США не сообщили, куда будут отправлены афганцы, и не сказали, сколько человек попадет под программу, но заявили, что группа полностью состояла из афганцев, которые уже начали процесс получения визы.

«В случае необходимости мы рассмотрим дополнительные варианты переселения или эвакуации», - сказал один из чиновников.

Сами Хонарьяр, бывший афганский переводчик, получивший убежище в Соединенных Штатах после того, как его жизнь оказалась под угрозой, сказал на пресс-конференции в Капитолии США в четверг, что время для его соотечественников истекает.

«Пожалуйста, эвакуируйте их», - сказал он. «Они были хорошими людьми, они вам помогли».

Хотя в конгрессе США сейчас упорно работают над принятием закона, который даст визы афганцам, сомнительно, что все они — а это не менее 18 000 человек — смогут получить визы.

Законодатели призвали администрацию рассмотреть вопрос о временном переселении афганцев, которые работали на американские силы или силы НАТО, в безопасное место за границей на время обработки их американских виз. Некоторые предлагали Гуам, территорию США, которая служила аналогичной цели после войны во Вьетнаме. Вообще, нынешнюю ситуацию больше всего сравнивают с отступлением США из Вьетнама.

Курдских беженцев также доставили на остров в Тихом океане в 1996 году после войны в Персидском заливе.

Губернатор Гуама недавно написал президенту Джо Байдену, что территория готова помочь в случае необходимости.

«Мы обрабатываем (заявления) и вывозим людей рекордными темпами», - заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы работаем с Конгрессом прямо сейчас, чтобы упорядочить некоторые из требований, которые замедляют этот процесс, и мы делаем своего рода обширное планирование возможной эвакуации, если в этом возникнет необходимость».

Американские военные вывели более половины своего контингента из Афганистана и полностью покинут страну в ближайшие недели. Это оставляет мало времени для обработки заявлений на получение специальных иммиграционных виз, которые уже поданы примерно 9000 афганцами, которые официально проявили интерес.

Хотя Госдепартамент США увеличил штат сотрудников, официальные лица США заявляют, что существует предел того, насколько быстро может продвигаться 14-этапный межведомственный процесс, включающий проверку безопасности, без изменения законодательства. По словам официальных лиц, если все пойдет хорошо, визу обычно можно оформить в течение 9–12 месяцев.

Представители администрации говорят, что изменения в законодательстве могут ускорить процесс, но эти планы были отменены пандемией коронавируса, которая неоднократно вынуждала посольство США в Кабуле откладывать собеседования на получение визы.

Представитель Демократической партии Джейсон Кроу из Колорадо недавно представил закон, который почти удвоит количество виз, доступных в этом году, до 8000, и упростит требования к участникам.

Но Залмай Халилзад, специальный представитель Госдепартамента в Афганистанн, предупредил еще в мае, что «отъезд всех образованных афганцев» будет «сигналом паники» и подорвет боевой дух кабульских сил.

* - запрещены в РФ