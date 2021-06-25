Сирия: асадитская тюрьма превратила здоровых мужчин в "скелеты"

Сирийские активисты были потрясены ужасающим видом 32 заключенных, освобожденных асадитским режимом в минувшие выходные.

В социальных сетях широко распространились фотографии, на которых изображены исхудавшие на вид пожилые заключенные, все из города Кафр-Батна в бывшем повстанческом районе Гута недалеко от Дамаска, покидающих тюрьмы режима Асада. Рупоры режима заявили, что они были освобождены в рамках «процесса национального примирения».

Сирийские активисты заявили, что освобожденные заключенные выглядели поразительно худыми и намного старше, чем они были на самом деле, из-за хорошо задокументированных «пыток и голода» в тюрьмах режима Асада.

Их задержание «превратило их тела в жалкие скелеты, как если бы они были в последние годы своей жизни, со всеми видами болезней, поразившими их тела», согласно веб-сайту SY-24.

На одной широко распространенной фотографии был изображен очень болезненный на вид заключенный, и это контрастировало с фотографией, запечатлевшей того же человека до его задержания режимом, на которой он выглядит намного моложе и хорошо сложенным.

На фотографиях сверху - один и тот же человек. До и после...

Веб-сайты, поддерживающие режим, утверждали, что освобождение заключенных было актом «щедрости» президента Башара Асада.

Напомним, что асадитский режим задержал сотни тысяч людей с момента начала войны в 2011 году, которая началась с подавления демократических протестов.

Правозащитные группы задокументировали пытки, голод и внесудебные казни тысяч заключенных в тюрьмах режима.

В феврале прошлого года немецкий суд признал бывшего офицера сирийских спецслужб Эйада аль-Гариба виновным в соучастии в задержании и пытках 30 протестующих в Дамаске в 2011 году, при этом прокуроры заявили, что он и его коллега Анвар Раслан, который все еще находится в процессе судебного разбирательства, были всего лишь винтиками в колесе огромной машины государственных пыток.