Все стороны сирийской войны используют детей-солдат - ООН

Все крупные фракции в Сирии вербовали детей-солдат в 2020 году, сообщает новый доклад ООН. При этом в общей сложности было призвано более 800 детей.

Сирия стала одним из самых серьезных нарушителей в отношении детей в прошлом году, наряду с Афганистаном, Демократической Республикой Конго, Сомали и Йеменом. В отчете отмечается, что по сравнению с 2019 годом глобальные случаи похищения и сексуального насилия в отношении детей увеличились на 90 и 70 процентов соответственно.

Всего в прошлом году в Сирии было совершено 2388 «серьезных нарушений» в отношении детей, включая похищения, убийства и нанесение увечий.

Количество детей-солдат в Сирии незначительно сократилось по сравнению с предыдущим годом: в 2020 году было завербовано 813 детей по сравнению с 837 в 2019 году.

Тем не менее, каждая крупная вооруженная группировка в Сирии использовала детей-солдат, причем больше всего их вербовала группировка «Хаят Тахрир аш-Шам»*.

За нею следуют поддерживаемые Турцией оппозиционные группы Свободной сирийской армии (ССА), далее Сирийские демократические силы (СДС, по сути бренд Рабочей партии Курдистана), силы сирийского режима и связанные с ними ополчения и, наконец, различные оппозиционные группы, связанные с поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армией (СНА).

Продолжающееся использование детей-солдат в ХТШ неудивительно, учитывая, что они «организовали тренировочные лагеря для детей, чтобы… направить их в бой», - заявила Сирийская сеть по правам человека (SNHR) в отчете за ноябрь 2020 года.

Кроме того, группа начала кампании по вербовке, специально нацеленные на бедных сирийцев в лагерях для перемещенных лиц на северо-западе Сирии, многие из которых - дети.

В конце марта 2020 года телеграм-каналы, связанные с ХТШ, поделились стилизованным видео, на котором дети, некоторые из которых выглядели не старше 11 лет, берут автоматы и участвуют в учениях. Представитель ХТШ отверг видео, заявив, что группа не вербует детей.

СДС, хотя и продолжали использовать детей-солдат, набрали менее половины того числа, которое они вербовали в 2019 году: 119 детей в 2020 году по сравнению с 283 в 2019 году. Начиная с 2014 года СДС подписали несколько договоров с ООН и Швейцарской гуманитарной организацией. Женева призывает положить конец использованию детей-солдат, но группировка еще не отказалась полностью от этой практики.

Летом 2020 года группа открыла офисы на северо-востоке Сирии, чтобы помочь бороться с вербовкой детей и демобилизовать детей-солдат, но эта практика все еще продолжается в нарушение ее соглашений с ООН.

При этом СДС находятся под особым вниманием из-за их отношений с США, которые поддерживают группировку в военном и политическом отношении. Однако, несмотря на всеобщее внимание и партнерство с Управлением ООН по детям и вооруженным конфликтам, вербовка детей все еще продолжается.

Частично это связано со структурой СДС, которая представляет из себя конфедерацию более мелких военных групп, над которыми руководство СДС осуществляет лишь частичный контроль, что затрудняет запрет на вербовку детей.

Кроме того, СДС стали самым значительным злоумышленником, виновным в «лишении детей свободы», на их долю приходилось почти 90 процентов всех детей, задержанных в Сирии в прошлом году.

В мае 2020 года поддерживаемая Турцией СНА ввела запрет на использование в своих рядах солдат в возрасте до 18 лет, но вербовка детей все еще продолжается, как отметили ООН и другие организации.

Удаленный с тех пор отчет Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) из Анкары в 2020 году показал, что около 4 процентов тех, кто участвует в рядах СНА, были моложе 18 лет.

Правозащитные группы рассказали об активной вербовке детей в силы сирийского режима и связанные с ними иранские и ливанские ополчения в Дамаске и его сельской местности. Силы режима и связанные с ними группы вербовали детей из бедных районов, иногда даже без разрешения или ведома их родителей.

В отчете «Сирийцы за правду и справедливость» от мая 2020 года описывается, как один 16-летний мальчик был завербован в правительственную милицию, по-видимому, чтобы помочь своей семье выжить после смерти его отца в одном из сирийских центров содержания под стражей. Другие свидетельства описывают религиозное воспитание (!) как мотив для многих детей, вступающих в ополчения режима.

* - запрещены в РФ