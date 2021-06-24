«Исламская система - единственный путь к миру в Афганистане» - Талибан

В воскресенье афганские талибы* заявили, что они по-прежнему привержены мирным переговорам, но настаивают на том, что «подлинная исламская система» в Афганистане является единственным способом положить конец войне и обеспечить права, в том числе для женщин.

Переговоры между талибами и кабульским режимом зашли в тупик на несколько месяцев, а с мая, когда американские военные начали свой окончательный вывод, по всей стране вспыхнуло насилие.

Различные эксперты сейчас высказывают опасения, что, если талибы вернутся к власти, они восстановят свою «строгую» версию исламского режима, в котором девочкам запрещено посещать школы, а женщин, обвиняемых в таких преступлениях, как супружеская измена, забивали камнями до смерти на стадионах.

Несмотря на рост насилия, заместитель лидера Талибана мулла Абдуль Гани Барадар заявил в воскресенье, что группа привержена мирным переговорам.

«Само наше участие в переговорах ... открыто свидетельствует о том, что мы верим в решение вопросов посредством (взаимопонимания)», - сказал Барадар в заявлении.

Он добавил, что единственный способ положить конец конфликту в Афганистане - это установить исламскую систему после ухода всех иностранных сил.

«Настоящая исламская система - лучшее средство для решения всех проблем афганцев», - сказал Барадар.

В своем заявлении он признал опасения в Афганистане и за рубежом по поводу того, какая система может возникнуть - и как она повлияет на женщин, - заявив, что это подпадает «под рамки внутриафганских переговоров».

Барадар также заверил, что права всех афганцев, включая женщин, будут учтены в этой системе в соответствии со «славной религией Ислама» и афганскими традициями.

Очевидно, что толкование прав человека (и женщин в частности) талибами вступит в противоречие с изменениями, произошедшими в афганском обществе с 2001 года.

В мае в отчете американской разведки говорилось, что «успехи», достигнутые за последние два десятилетия в области прав женщин, будут свернуты, если талибы вернутся к власти.

В то время как американские военные стремятся уложиться в крайний срок - 11 сентября, чтобы завершить вывод войск, Талибан ведет ежедневные бои с правительственными войсками и заявляет, что захватил 40 районов.

Растущий страх и неуверенность в завтрашнем дне вынудили многих афганцев попытаться уехать, в том числе тысячи мужчин и женщин, которые опасаются репрессий из-за того, что они работали с иностранными силами.

Барардар призвал афганскую молодежь не покидать страну, а также подчеркнул, что талибы позаботятся о том, чтобы меньшинствам, гуманитарным организациям и дипломатам нечего было бояться.

* - запрещены в РФ