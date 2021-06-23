В Узбекистане преследуют сайты за религиозные статьи

В Узбекистане за последние дни оштрафовали два сайта за публикацию религиозных статей.

По словам издания Kun.uz Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента оштрафовал одного из учредителей и руководителей Kun.uz Махсуджона Аскарова на 12,25 млн сумов ($1,1 тыс.) за материалы религиозного содержания, не прошедшие теологическую экспертизу.

Аскарова признали виновным по статье 184-2 КоАО (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания). Основанием для начала расследования по административному делу стал «интернет-мониторинг», проведенный Главным управлением по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД.

Внимание ведомства привлекли семь публикаций — два интервью с наместником имама от 12 и 17 апреля, материалы о благотворительной акции в мечети от 16 апреля и хиджабе для полицейских в Новой Зеландии от 18 ноября 2020 года, редакционное поздравление с началом Рамазана от 12 апреля, статья о «благословенном месяце зуль-хиджа» и материал о приданом для женщин, которые направили на рассмотрение в Комитет по делам религий при Кабинете министров.

В проведенной экспертизе делается вывод, что эти материалы “не призывают к неконституционному изменению существующего государственного строя, захвату власти, созданию исламского государства и введению управления халифата, распространению экстремизма, сепаратизма и фанатизма, клеветнических, дестабилизирующих обстановку измышлений. Кроме того, экспертиза указала, что в материалах отсутствует информация, пропагандирующая национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, отмечает Kun.uz”.

В чем же тогда проблема? Установлено, что все они подготовлены с нарушением требований постановления Кабинета министров от 20 января 2014 года (ПКМ №10) «О мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания», то есть без проведения религиоведческой экспертизы.

Кроме того, пишет издание, эксперт обратил внимание на следующую цитату в новости про полицию Новой Зеландии, которая презентовала форму с хиджабом: «„Я считаю, что мусульманские женщины также должны больше работать в полиции. Это замечательно, что хиджаб стал частью формы в Новой Зеландии. Я думаю, что, увидев это, больше мусульманок также захотят присоединиться к полиции“, — сказала Зина Али» (перевод Газеты. уз). «Целенаправленная демонстрация сотрудников полиции в хиджабах, даже в немусульманских странах, запрещена к распространению, так как это может привести к тайной эскалации разногласий среди населения по этим вопросам», — приводит слова эксперта Kun.uz.

Издание пообещало исправиться, что означает, что впредь любые материалы на религиозные темы будут публиковаться только после теологической экспертизы Комитета по делам религий. На практике понятно, что легче не писать на эти темы вообще. По факту же после решения суда узбекоязычная версия Kun.uz - одного из ведущих онлайн-изданий Узбекистана с ежедневным посещением около 350 000 пользователей - просто перестала публиковать новости.

Такая же неприятность случилась с онлайн-изданием Azon.uz, которое работает с 2017 года. Тот же Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента 21 июня оштрафовал четырех руководящих сотрудников сайта. Об этом главный редактор издания Абдулазиз Муборак (Абдулазиз Раимов) сообщил «Газете.uz».

Руководство сайта привлекли к ответственности по статье 184−2 КоАО (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания). Абдулазиз Муборак рассказал, что он сам, а также учредитель издания Мубашшир Ахмад и руководитель Azon TV Фарход Тохиров были оштрафованы на 20 базовых расчетных величин (4,9 млн сумов/$463), а директор ООО «Azon New Media» Гайратходжа Саидалиев — на 50 БРВ (12,25 млн сумов/$1,1 тыс.).

Со слов Муборака, как и в случае с Kun.uz, материалы издания подверглись религиоведческой экспертизе в рамках интернет-мониторинга, проведенного Главным управлением по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД.

Экспертиза посчитала, что 12 материалов издания могут привести к ухудшению отношений Узбекистана с другими странами. «Газета.уз» приводит некоторые из них:

«Исроил ракета технологиялари заводида портлаш содир бўлди» («Взрыв произошёл на израильском заводе ракетных технологий»). Опубликовано 22 апреля 2021 года;

«Туркия ва Россиянинг муносабатлари ёмонлашди» («Отношения между Турцией и Россией ухудшились»). Опубликовано 22 апреля 2021 года;

«Сурия ҳукумати кимёвий қуроллар қўллагани боис чекловга учради» («Сирийское правительство столкнулось с ограничениям из-за применения химического оружия»). Опубликовано 21 апреля 2021 года;

«Чад: ўлдирилган президентнинг ўрнини ўғли эгаллади» («Чад: место убитого президента занял его сын»). Опубликовано 21 апреля 2021 года;

«Башар Асад яна президент бўлмоқчи» («Башар Асад снова намерен стать президентом»). Опубликовано 21 апреля 2021 года.

В отличие от Kun.uz руководство Azon.uz намеревается оспорить решение суда.

«Нас обвиняют в том, что мы можем навредить отношениям с зарубежными странами. Но мы считаем, что Комитет по делам религий не имеет право давать такую оценку. Я считаю это посягательством на журналистскую деятельность», — сказал Абдулазиз Муборак, добавив, что редакция намерена подать апелляционную жалобу на решение суда.