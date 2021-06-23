В Таджикистане 134 афганских силовика попросили убежища от наступления талибов

По меньшей мере 134 афганских солдата, спасающихся от нападения талибов*, пересекли границу и попросили убежище в Таджикистане.

Ситуация напряженная из-за нападения талибов на пограничный пост Ширхан, говорится в заявлении Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

«Таджикские пограничники, которые придерживаются принципов гуманности и добрососедства, разрешили афганским солдатам беспрепятственно въезжать на территорию Таджикистана, пересекая границу», - говорится в заявлении.

Четыре афганских солдата вошли в Таджикистан в раненом состоянии.

Пограничный пост Ширхан является важным торговым и транзитным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, фактически воротами в Южную и Юго-Восточную Азию.

Во вторник афганские власти заявили, что пограничный переход находится под контролем боевиков талибов.

С тех пор, как президент США Джо Байден объявил дату отъезда американских войск в сентябре, в Афганистане произошел всплеск атак талибов по всей стране, в результате чего со всех сторон растет число жертв.

В последнюю неделю поступают сообщения, что талибы ежедневно захватывают по несколько уездов. И это происходит все чаще в провинциях на границах или близко от границ постсоветских республик Центральной Азии - Фарьяб, Балх, Саманган, Баглан, Кундуз, Тахар, Джаузджан.

20 июня афганский телеканал TOLOnews сообщил, что только за 24 часа талибы захватили 11 уездов. В их числе — шесть в провинции Тахар (граничит с Таджикистаном), по одному в Балхе (граничит с Узбекистаном) и Джаузджане (граничит с Туркменией).

21 июня стало известно, что талибы в провинции Баглан установили контроль над участком автодороги, соединяющей север Афганистана с Кабулом и центральными провинциями. Эта же автотрасса ведет из Кабула к главному переходу на границе с Таджикистаном – к «Нижнему Пянджу». Через «Нижний Пяндж» осуществляется значительная доля грузоперевозок между двумя странами – свежие пакистанские овощи прибывают в Душанбе как раз через этот переход.

На фоне эскалации конфликта Китай призвал своих граждан, находящихся на территории Афганистана (в стране работает много китайских предпринимателей, в Кабуле им принадлежат магазины, гостиницы и рестораны), вернуться на родину. Австралия по соображениям безопасности закрыла свое посольство в афганской столице 28 мая. Таджикистан развернул дополнительные силы на афганской границе, жители таджикистанских приграничных районов теперь постоянно слышат перестрелки и артиллерийскую канонаду на афганской стороне.

* - запрещены в РФ