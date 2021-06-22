В Черкесске убрали плакат с портретом палача ногайцев Суворова

Очередным скандалом в многонациональной РФ вызвал портрет российского полководца 18 века Александра Суворова на улицах города Черкесска. Портрет вывесили ко Дню России, но далеко не все россияне оценили «заслуги» Суворова.

Свое возмущение в частности высказал заместитель министра по национальной политике Карачаево-Черкесии, этнический ногаец Адлер Туркменов.

По словам Туркменова, фотографии плаката он увидел в социальных сетях. "Я обращаюсь к тем людям, которые додумались в Черкесске, в Карачаево-Черкесии, где ногайский народ является субъектообразующим. Это примерно то же самое, как если бы поставили памятник Сталину, который депортировал карачаевский народ, или памятник в Чечне Ермолову, который является палачом чеченского народа", — заявил Турменов. Он добавил, что "Суворов - человек, который почти уничтожил ногайский народ".

Позже Туркменов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео демонтажа плаката, но на данный момент запись уже недоступна.

"Плакат, который по недоумению был установлен в Черкесске, уже снят", - написал депутат.

Напомним, что это лишь последний из инцидентов, связанных с исторической памятью народов России. Так в мае в городе Дагестанские Огни установили бюст Иосифа Сталина. Правда в тот же день, после возмущения людей, бюст и табличку палача многих кавказских народов демонтировали.

А в январе активисты движения "Общество. Будущее" восстановили в Адлере мемориал – это несколько плакатов, цветы и свечи – на месте демонтированного памятника русским солдатам, основавшим здесь летом 1837 года форпост для дальнейшей колонизации Кавказа.