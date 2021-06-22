Семь мирных жителей были убиты силами режима в Идлибе

Семь сирийских мирных жителей, в том числе две женщины, были убиты в понедельник утром, когда силы режима Башара Асада продолжили бомбить удерживаемую повстанцами провинцию Идлиб на северо-западе Сирии в нарушение соглашения о прекращении огня.

Местные источники сообщили арабской службе New Arab, что силы режима обстреляли район Джебель-эз-Завия на юге провинции Идлиб, а над их головами кружили беспилотники. Пять человек были убиты в деревне Ихсим, две женщины убиты в городе Аль-Бара в Джебель-эз-Завия.

Согласно источникам, силы режима бомбили деревни Кенсафара, Машун, Филун и Мастума, а также Ихсим и Аль-Бара. По сообщению информационного агентства Anadolu, 10 человек пострадали, в том числе пожилой мужчина.

Силы асадитского режима бомбили район Джебель-эз-Завия в нарушение соглашения о прекращении огня от марта 2020 года почти ежедневно в течение примерно двух недель, в результате чего погибли и получили ранения множество людей и нанесен серьезный ущерб домам и фермам.

В воскресенье повстанцы бомбили в ответ военную базу режима в Журине в провинции Хама на севере центральной части Сирии, откуда было совершено большинство атак на район Джабаль аль-Завия. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, один офицер режима был убит.

В другом месте в Сирии два солдата режима были убиты возле деревни Дабси Афнан в провинции Ракка в результате взрыва бомбы, направленной на автоколонну с бензином, которую они охраняли, в то время как российские силы, как сообщается, создали новый военный пост в деревне Сакиро на шоссе M4 в северной провинции Ракка, согласно новостной сети Euphrates Post.

По данным Euphrates Post, на посту находятся 20 россиян и 20 солдат асадитского режима. Автомагистраль M4 соединяет города Алеппо и Аль-Хасака.

Российские силы также нанесли в воскресенье несколько десятков авиаударов по предполагаемым боевикам группировки «Исламское государство»* в районе сирийской пустыни.

Более 500 000 человек были убиты с момента начала сирийского конфликта в 2011 году, когда режим президента Башара Асада жестоко подавил демократические протесты. Россия вмешалась в конфликт на стороне режима в сентябре 2015 года.

* - запрещены в РФ