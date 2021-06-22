Израиль разрешил ограниченный экспорт из Газы

Израиль разрешил возобновить ограниченный коммерческий экспорт из осажденного сектора Газа, что он назвал «условной» мерой, через месяц после того, как перемирие остановило 11-дневное войну.

«После оценки безопасности впервые с момента окончания (боевых действий) было принято решение разрешить… ограниченный экспорт сельскохозяйственной продукции из сектора Газа», - заявило министерства обороны Израиля в понедельник.

Израиль заявил, что эта мера была одобрена правительством премьер-министра Нафтали Беннета и была «обусловлена сохранением стабильности и безопасности».

Палестинские официальные лица, говорившие с журналистами Al-Jazeera на условиях анонимности, заявили, что 11 грузовиков с одеждой были вывезены через контрольно-пропускной пункт Карм Абу Салем (Керем Шалом) впервые за 40 дней. В воскресенье Израиль заявил, что разрешит ограниченный экспорт сельскохозяйственной продукции из Газы.

По словам Салеха аль-Зека, представителя комитета по связям Палестинской автономии, послабление также включало возобновление доставки почты в Газу и из Газы. Тысячи паспортов и документов были задержаны после начала боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Однако другие ограничения со стороны Израиля остаются в силе и сказываются на различных секторах Газы.

В понедельник завод по розливу Pepsi заявил, что закрывается и увольняет 250 рабочих из-за невозможности доставить сырье, необходимое для продолжения бизнеса. Вместо этого компания будет импортировать готовую продукцию со своего завода на оккупированном Западном берегу.

«Возобновление экспорта не касается рыбы», - сказал Неззар Айяш из Союза рыбаков. Он сказал, что Израиль сократил улов более чем наполовину, сохранив его на уровне шести морских миль (11 километров) вместо 20 миль (37 км), как это оговорено в Соглашении Осло.

«Это очень плохо для рыбаков; покупательная способность в Газе низкая, и рыбаки едва покрывают свои расходы на топливо», - сказал он.

Также в силе остается ограничение на количество медицинских пациентов, которые могут получить лечение в Израиле или на оккупированном Западном берегу.

После встречи с посредниками Организации Объединенных Наций лидер ХАМАС в Газе Яхья аль-Синвар сказал, что последнего ослабления израильских ограничений недостаточно и это никоим образом не облегает ситуацию в Газе, указав, что Израиль продолжает блокировать международную помощь, а также критически важное топливо и поставки, необходимые для электростанции.

«Встреча прошла плохо, отнюдь не положительно», - сказал он журналистам.

«Они внимательно нас выслушали, но нет никаких признаков того, что у них есть намерения решить гуманитарный кризис в секторе Газа», - добавил Синвар.

Он добавил, что Израиль «шантажирует» ХАМАС в обмен на дальнейшее снятие ограничений.

Синвар, очевидно, имел в виду позицию Израиля, согласно которой значительное улучшение ситуации в Газе зависит от того, что ХАМАС должен освободить двух израильтян и вернуь тела двух солдат, которых он держит в плену. Синвар сказал главному региональному представителю ООН Тор Веннесланд, что ХАМАС «не примет это».

Напомним, что Израиль жестко контролирует переходы через Газу при поддержке соседнего Египта, ссылаясь на угрозы со стороны ХАМАС. Израильские ограничения были усилены во время майских боевых действий, фактически остановив весь экспорт.

Синвар также обвинил Израиль в препятствовании помощи из Катара, который в последние годы профинансировал проекты восстановления Газы на сотни миллионов долларов.

«Похоже, что оккупанты не поняли нашего послания, и что нам, возможно, нужно оказать народное сопротивление, чтобы надавить на оккупацию», - сказал Синвар.

Офис премьер-министра Израиля Нафтали Беннета не прокомментировал высказывания Синвара.