В Германии запрещают флаг ХАМАС

Правительство Германии собирается запретить флаг палестинского движения ХАМАС в ответ на «антисемитские инциденты» во время протестов в прошлом месяце.

Согласно сообщению газеты Welt am Sonntag, опубликованному в воскресенье, партия в правительстве большой коалиции единогласно согласилась с этим предложением.

Предложение добавить дополнение к статье 86 Уголовного кодекса было выдвинуто Христианско-демократическим союзом (ХДС) канцлера Ангелы Меркель после того, как протесты, осуждающие 11-дневную бомбардировку Израилем Газы в прошлом месяце, вылились в насилие.

На фоне обострения напряженности были разгромлены синагоги и мемориалы, а кроме того по все Германии жгли израильские флаги.

На митингах был замечен зеленый флаг с белой надписью исламского двойного свидетельства (шахада).

«Мы не хотим, чтобы флаги террористических организаций развевались на немецкой земле», - сказал Торстен Фрей, заместитель парламентского представителя ХДС и ее братской баварской партии - Христианского социального союза.

ХАМАС объявлен террористической группой Европейским союзом, а также Израилем и США. Некоторые страны, включая Великобританию, Австралию и Новую Зеландию, признали террористической организацией только ее военное крыло.

Предложение ХДС встретило сопротивление со стороны левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ), союзника Меркель, которая выразила опасения, что запрет может быть неконституционным.

Позже партия поддержала инициативу. «Я очень рад, что СДПГ присоединилась к нашей инициативе. Тем самым мы можем послать четкий сигнал нашим еврейским гражданам», - добавил Фрей, сообщает Welt am Sonntag.

Этот шаг последовал за аналогичными действиями, предпринятыми в апреле 2020 года, когда министерство внутренних дел Германии объявило незаконным публичную поддержку ливанского шиитского движения «Хезболла», в том числе размахивание флагом группы.

Выступая перед Deutsche Welle News, немецкий комиссар по антисемитизму Феликс Кляйн сказал после нападений на евреев в Германии, что «ужасно возлагать на них ответственность за действия израильского правительства. Это неприемлемо».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил поддержку Израилю во время его наступления на осажденный сектор Газа, что свидетельствует о твердой поддержке Германией Тель-Авива.

«Позвольте мне сказать это еще раз очень четко: для нас безопасность Израиля и безопасность всех евреев в Германии не подлежат обсуждению, и Израиль всегда может положиться на это», - сказал Маас.

Маас посетил Газу после того, как израильские рейды убили более 260 палестинцев, в том числе 66 детей.

В целом же, зная о том, с какой щепетильностью в ФРГ относятся к еврейскому вопросу все послевоенное время, ничего удивительного в этом решении нет.