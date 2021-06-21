Шри-Ланка: военные расследуют случаи унижения мусульман

Армия Шри-Ланки начала расследование после того, как в соцсетях появились сообщения о том, что солдаты заставляли мусульман становиться на колени на улицах в качестве наказания за нарушение правил изоляции.

Вооруженные солдаты приказали гражданским мусульманам держать руки верх, стоя на коленях на дороге в городе Эравур, примерно в 300 км к востоку от столицы Коломбо, сообщает агентство AFP в воскресенье.

Жители заявили, что они считают этот приказ унижающим их достоинство, в то время как официальные лица признали, что войска не имеют права применять такие наказания.

Пострадавшие направлялись в два ресторана за едой.

«Первоначальное расследование военной полиции уже началось после того, как стали вирусными некоторые фотографии, на которых запечатлены предполагаемые злоупотребления в районе Эравур», - говорится в заявлении армии в воскресенье.

Там также сказано, что ответственный офицер был уволен, а вовлеченным солдатам было приказано покинуть город.

«Армия применяет строжайшие дисциплинарные меры в отношении всех заблудших военнослужащих», - добавили военные. Эксперты редкую ситуацию, когда армия Шри-Ланки готова провести собственное расследование злоупотреблений в собственных рядах.

В Шри-Ланке на целый месяц введен строгий карантин, чтобы сдержать третью волну коронавирусной инфекций. Число смертей от вируса увеличилось более чем в четыре раза до 2531 человек с начала волны в середине апреля.

Военные, которых ранен обвиняли в военных преступлениях в ходе многолетней тамильской сепаратистской войны, закончившейся в 2009 году, были развернуты, чтобы помочь полиции и органам здравоохранения обеспечить соблюдение вирусных ограничений.

Почти все правительства Шри-Ланки всегда отрицали, что их войска убили около 40 000 мирных жителей на заключительных этапах сепаратистской войны, в результате чего с 1972 по 2009 год было убито в общей сложности более 100 000 человек.