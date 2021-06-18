Хабиб Нурмагомедов обвинил дагестанские власти в ситуации с распространением наркотиков

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции заявил, что ответственность за решение проблемы с распространением наркотиков в Дагестане лежит на правительстве республики.

"Не знаю, как так получается, что самые дешевые наркотики в России находятся в Дагестане. Я думаю, это работа определенных людей, которые очень грамотно ее проводят, внедряют вот эти дешевые наркотики: траву, таблетки, соли", – сказал Нурмагомедов, отвечая на вопрос из зала.

По мнению спортсмена, эта проблема должна решаться на правительственном уровне. Боец считает, что, если бы власти захотели, они бы остановили поток запрещенных веществ в республику "за один день".

"Налоги ведь очень хорошо собирают, правильно же? А наркотики не могут остановить", – добавил Хабиб.

Он также сказал, что решением этой проблемы должны заниматься не только чиновники, но и сами семьи, осуществляя "тотальный контроль" за детьми. В третью очередь, как заявил Нурмагомедов, объяснять, что наркотики – это зло, должны лидеры общественного мнения.