Президентские выборы в Иране: ожидается победа консервативного кандидата

Иранцы голосуют сегодня на президентских выборах, которые проходят на фоне опасений по поводу низкой явки. Лидером президентской гонки повсеместно считается консервативный глава судебной системы Эбрагим Раиси (на фото).

Почти 60 миллионов имеющих право голоса избирателей в Иране решат судьбу четырех кандидатов в борьбе за место президента Хасана Рухани.

Совет стражей, надзорный орган, состоящий из 12 членом, под руководством верховного лидера Али Хоссейни Хаменеи, не допустил сотни кандидатов, включая реформистов и сторонников Рухани.

Голосование началось в 7 утра по местному времени и завершится в полночь, но может быть продлено еще на два часа. Результаты ожидаются в полдень субботы.

Проголосовав в столице Тегеране, аятолла Хаменеи призвал иранцев сделать то же самое, заявив: «Каждый голос имеет значение… приходите, голосуйте и выбирайте своего президента».

В условиях неопределенности, связанной с усилиями Ирана по возобновлению ядерной сделки 2015 года, и растущей бедности внутри страны после многих лет санкций США, явка на выборах рассматривается многими аналитиками как референдум о том, как нынешнее руководство справляется с целым рядом кризисов.

Энтузиазм избирателей был ослаблен дисквалификацией многих кандидатов и глубокими экономическими проблемами, среди которых есть и растущая инфляция и потеря рабочих мест - кризис, усугубленный пандемией COVID.

Государственное телевидение показало длинные очереди перед избирательными участками в нескольких городах.

На фоне кризиса, разочарованные в прогрессивном и реформаторском правительстве, которое было у власти последние восемь лет, иранцы могут избрать консерватора Раиси. Опросы общественного мнение и аналитики показывают, что 60-летний Раиси является бесспорным лидером, за которого проголосуют от 60 до 70 процентов пришедших избирателей.

В случае избрания Раиси станет первым действующим президентом Ирана, на которого правительство США наложило санкции еще до того, как он вступит в должность, из-за его причастности к массовым казням политических заключенных в 1988 году, а также в то время, когда он возглавлял судебную систему Ирана.

Победа Раиси подтвердит политическую кончину политиков-прагматиков, таких как Рухани, ослабленных решением США выйти из ядерной сделки и вновь ввести санкции, что помешало сближению Тегерана с Западом.

Но это вряд ли помешает Ирану возобновить соглашение и освободиться от жестких нефтяных и финансовых санкций, заявляют иранские официальные лица, поскольку правящая элита страны осознает, что их политическая судьба зависит от решения усугубляющихся экономических трудностей.