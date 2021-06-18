Памяти Мурси: за успех и в следующем, и в этом мире

На этой неделе мир отметил годовщину мученнической смерти свободно избранного народом Египта в 2012 году и отстраненного хунтой в 2013 году президента этой страны Мохаммеда Мурси.

Он был первым президентом этой страны, выдвинутым из рядов ее старейшего общественного движения - Ассоциации "Братья-Мусульмане"*, которое на протяжении многих десятилетий подвергалось репрессиям. Несмотря на это, несмотря на убийства одного своего лидера за другим, аресты десятков тысяч и убийства тысяч своих членов эта организация сумела выжить и политически возглавить народную революцию Тахрира, начавшуюся в 2011 году.

Избрание Мурси президентом Египта в такой же степени обнадежило и воодушевило искренних и сознательных мусульман, в какой и повергло в ужас самых разных врагов Ислама. Оно стало символом торжества Арабской весны, а его смещение силой через год - началом ее конца, когда не только был отстранен от власти ее символ, но и потоплены в крови его сторонники, вышедшие защищать своего президента. Ну, а его циничное и подлое убийство за решеткой ознаменовало собой демонстративную, ритуальную расправу над всеми этими надеждами.

О политических ошибках Мурси, которого часто сравнивали тоже со смещенным и казненным хунтой турецким премьер-министром Аднаном Мендересом, противопоставляя их Реджепу Тайипу Эрдогану, который сумел нейтрализовать своих врагов, говорилось не раз. Хотя не факт, что это ошибки - вполне возможно, что это просто объективные проблемы, которые возникли у человека, не имевшего возможность врастать в политические процессы постепенно, приобретая опыт и связи, а вынесенного к власти одномоментно, в ситуации, когда реальная власть оставалась у его врагов.

Сегодня, на фоне происходящего вокруг Палестины и Израиля, лишний раз становится понятной та ключевая роль, которую мог сыграть Мурси в региональных, а значит и глобальных геополитических процессах. Ведь Палестина и Израиль рядом со 100-миллионным Египтом под руководством военной хунты, блокирующей Газу и противостоящей исламским силам в регионе, это одна история, а с Египтом под руководством союзников Палестины и исламских сил всего региона - совсем другая... И понятно, почему самым влиятельным силам требовалось не допустить второго любой ценой...

И тем не менее, поражение Мурси - это финал не войны, а только одного сражения. И борьба за Египет еще впереди в двух отношениях.

Во-первых, как бы это ни было сложно (если не сказать больше) с его нынешней властью - за ту роль, которую Египет как объективно ключевая для него держава играет в своем регионе. Понятно, что пока у власти те, кто убили Мурси, она не будет такой, какой могла бы быть при нем. Но по-крайней мере, можно стремиться к тому, чтобы она не была и откровенно и активно враждебной, какой была в предыдущие годы с подстрекательства нынешних правителей ОАЭ. Суметь изъять Египет из альянсов и проектов, направленных против Турции, которая объективно подхватила знамя, выпавшее из рук мученника Мохаммеда Мурси, и превратить его для начала хотя бы в нейтральную страну - вот задача-минимум, над достижением которой работа ведется уже сейчас.

Во-вторых, это возвращение в Египте, если не к политической власти самих "братьев", то доминирующего положения их повестки развития страны. Конечно, в полной мере это сможет произойти только с уходом нынешнего поколения их воинствующих врагов в хунте - тем или иным путем. Но очень важно, чтобы когда это произойдет, не были повторены предыдущие ошибки, и те, кто придут им на смену смогли бы продолжить и довести до конца дело Мохаммеда Мурси так, как Реджеп Тайип Эрдоган это сделал с делом Аднана Мендереса. И в этом случае, после хирургической нейтрализации отдельных врагов Ислама и мусульман внутри египетской армии, можно надеяться на то, что внутри нее себя проявят здоровые силы, как это произошло с турецкой армией.

В общем, все это надо понимать, чтобы не настраивать себя таким образом, что президент Мурси проиграл в этой дуние, но выиграл в ахырате, став шахидом, ин ша Аллах. Да, ин ша Аллах, он стал шахидом и мы просим у Аллаха лучшую награду для него и его соратников в этой борьбе, заплативших на ее пути высокую цену.

Но борьба не проиграна. Она продолжится и победа в ней, ин ша Аллах, будет у Ислама и мусульман.

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