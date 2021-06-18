Израиль снова бомбил Газу

Израильские самолеты нанесли серию воздушных ударов по сектору Газа во второй раз с тех пор, как в прошлом месяце шаткое прекращение огня положило конец 11-дневной войне.

По словам палестинских источников на местах, в четверг израильские ракеты поразили несколько объектов, принадлежащих палестинским вооруженным группам, к северо-западу от города Газа и к северу от Бейт-Лахии на осажденной территории.

Было также разбомблено здание гражданской администрации к востоку от Джабалии на севере, а также сельскохозяйственное поле к востоку от южного города Хан-Юнис. О жертвах не сообщалось.

После воздушных атак Фавзи Бархум, пресс-секретарь ХАМАС, заявил что «оккупационные бомбардировки участков сопротивления являются демонстрацией нового израильского правительства», имея в виду израильский кабинет, который был одобрен в воскресенье парламентом Израиля, во главе с ультраправым Нафтали Беннетом.

Телеканал Аль-Акса ТВ, принадлежащий ХАМАС, сообщил, что к западу от города Газа был сбит израильский беспилотник. Также поступали сообщения о том, что ХАМАС открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов по Израилю, что вызвало срабатывание сирен.

Израильтяне сообщают, что их армия атаковала цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на продолжающиеся запуски зажигательных шаров палестинскими активистами на этой территории.

В заявлении армии говорится, что она «продолжит разрушать военный потенциал и структуры ХАМАСа и возложит на него ответственность за то, что происходит в секторе Газа».

В четверг секретарь США Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, чтобы обсудить вопросы безопасности и «текущие вызовы для Израиля и региона».

«Госсекретарь обсудил приверженность США безопасности Израиля, важность двусторонних отношений между США и Израилем и необходимость практического улучшения израильско-палестинских отношений», - говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Нед Прайса.

«Госсекретарь Блинкен и министр Лапид подчеркнули прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем и непоколебимую поддержку Америки безопасности Израиля», - говорится в заявлении.

В среду Израиль также совершил воздушные налеты на объекты, которые, как утверждается, были объектами ХАМАС.