Американский минюст требует казни Джохара Царнаева

Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с требованием вернуть смертную казнь для Джохара Царнаева, осужденного за теракт во время Бостонского марафона в 2013 году. Как сообщают американские СМИ, Минюст ссылается на решение присяжных, которые ранее сочли такую меру "оправданной".

"Присяжные тщательно рассмотрели каждое из преступлений ответчика и определили, что смертная казнь была оправдана за ужасы, которые он лично причинил, заложив бомбу в толпе и взорвав ее, убив ребенка и молодого студента, а также приговорив нескольких других людей к невообразимым пожизненным страданиям", – утверждается в документе, направленном в Верховный суд США.

Американские журналисты отмечают, что обращение с требованием вернуть прежний приговор Царнаеву было подано, несмотря на публичные заявления президента США Джо Байдена с осуждением применения смертной казни в отношении осужденных.

Напомним, что в результате взрывов во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 были ранены. В совершении теракта обвиняются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Тамерлан Царнаев был убит в перестрелке с полицией. Джохар Царнаев содержится в особо охраняемой тюрьме в штате Колорадо. Он признал свою вину.

В 2015 году присяжные вынесли Царнаеву смертный приговор. Адвокаты при этом утверждали, что их подзащитный не смог добиться справедливого разбирательства в Бостоне, где произошел сам теракт. Защита требовала перенести слушания в другой город. Адвокаты также настаивали, что как минимум двое присяжных имели предвзятое отношение к делу еще до начала разбирательства.

Летом прошлого года Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву. После рассмотрения апелляции коллегия судей усомнилась в непредвзятости присяжных.

Однако вина Царнаева не ставится под сомнение и в любом случае, по словам судьи, он будет за решеткой до конца жизни.