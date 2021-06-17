Воду Замзам в Мекке раздают роботы

В Мекке из-за пандемии коронавируса бутылки с водой Замзам теперь раздают роботы. Это одно из решений, принятых саудовскими властями на этой неделе в рамках подготовки к хаджу в условиях социального дистанцирования.

Саудовская Аравия объявила в субботу, что 60000 жителей (граждан и резидентов Саудовской Аравии), вакцинированных от коронавируса, смогут совершить паломничество в июле, что больше, чем в прошлом году, но значительно ниже, чем в обычное время.

В 2019 году в хадже приняли участие около 2,5 миллионов мусульман со всего мира.

Надеясь предотвратить любые вспышки коронавируса, в воскресенье власти представили маленьких черно-белых роботов, каждый из которых был загружен тремя полками с бутылками с водой. Реакция людей, пользующихся услугами этих роботов, представляла собой в основном смесь недоумения и веселья.

«Цель этих роботов - предоставлять личные услуги без какого-либо контакта с людьми», - говорит Бадер аль-Локмани, который заведует водой из священного источника Замзам, бьющего в Большой мечети Мекки.

«В настоящее время доступны около 20 роботов для помощи посетителям и паломникам во время хаджа», - сказал Локмани, отметив, что при необходимости могут быть задействованы и другие роботы.

На протяжении веков паломники пили воду из источника Замзам, и ежегодно обычно раздаются сотни тысяч бутылок воды Замзам. Но никогда еще роботы не участвовали в организации паломничества.

Можно пофантазировать и представить себе плотную роботизацию хаджа вообще, включая участие роботов-гидов например. Кажется еще недавно такое могли представить себе только самые смелые писатели-фантасты.