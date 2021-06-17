Хроники оккупации: израильтяне застрелили молодую палестинскую женщину

В среду утром израильские оккупанты убили палестинскую женщину недалеко от Иерусалима после провокационного "марша флагов" через Старый город Иерусалима, устроенного израильскими экстремистами.

В среду израильские силовики вступили в столкновение с палестинскими демонстрантами на Западном берегу и задержали по меньшей мере 22 человека.

По сообщению министерства здравоохранения Палестины, женщина была расстреляна израильскими войсками в своей машине в городе Хизма к северу от Иерусалима, а позже скончалась от полученных ран.

Официальный палестинский новостной веб-сайт Wafa опознал ее как Май Афану, 29-летнего врача из города Абу-Дис к востоку от Иерусалима.

Израильская армия заявила, что палестинка якобы пыталась протаранить солдат своей машиной, прежде чем «вышла из машины с обнаженным ножом», после чего ее застрелили.

Афана была убита всего через несколько дней после того, как израильская армия построила новый форпост возле Хизма и начала строительство дороги для военных. Город расположен недалеко от израильского барьера, отделяющего Западный берег от Иерусалима, и окружен тремя израильскими поселениями.

Во вторник палестинцы в Иерусалиме и его окрестностях протестовали перед маршем сионистов и во время него. По меньшей мере 17 человек были задержаны и 33 ранены израильскими силовиками.

По данным Wafa, во вторник и среду израильские силы задержали 22 человека в городах на Западном берегу, включая Тулькарм, Хеврон и Наблус.

Одним из задержанных возле Наблуса был 22-летний мужчина, которого на прошлой неделе ранили во время акции протеста против поселений. Его выписали из больницы всего два дня назад.

Молодой человек был также ранен во вторник вечером после того, как израильские силы подстрелили его недалеко от израильского разделительного барьера возле Дженина.

В среду утром около 70 еврейских экстремистов под защитой израильских сил штурмовали двор мечети Аль-Акса в Иерусалиме и совершали там свои ритуалы.