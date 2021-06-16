Расула Кудаева избили в тюрьме "Черный дельфин"

Расул Кудаев, заключенные в печально известную тюрьму «Черный дельфин» в Соль-Илецке, Оренбургская область, неделю назад был избит охранниками тюрьмы. Об этом сообщает журналистка Надежда Кеворкова, подчеркнувшая, что это не первое избиение Кудаева в тюрьме. Несмотря на это, до сих пор нет никакой реакции от прокуратуры, в которую обращались Кудаев и его адвокат.

Заместитель начальника тюрьмы А.А.Сачинский (или Сочинский) пытается таким образом выбить из Расула Кудаева «явку с повинной», то есть чтобы он оговорил с себя. Таким образом, как кажется силовикам, Кудаев перестанет быть политическим заключенным в глазах Европейского суда и мирового правозащитного сообщества.

Соощается также, что Сачинский угрожал Расулу расправой над его семьей, над матерью, братом и племянниками. Он буквально говорит об имеющихся у него связях в КБР, и намекает, что они способны еще больше усложнить жизнь родным Кудаева.

Напомним, что суд по делу о нападении на Нальчик 23 октября 2005 года закончился в 2015 году. С тех самых пор Расул находится в “Чёрном дельфине”. При этом у него есть есть многочисленные алиби, что в событиях тех дней он не принимал участия.

До сих пор к нему не попадают письма, также как от него самого письма не доходят. Ему не передают книги (даже учебники по рисованию), и даже лекарства за все эти годы смогли передать лишь два раза. Ему запрещают работать и учиться.

В мае 2021 года приехавшую к нему на длительное свидание семью этого свидания лишили.