Российские наемники в ЦАР убили десятки безоружных мирных жителей, укрывшихся в мечети - CNN

Российские наемники вместе с военными армии Центральноафриканской республики (ЦАР) убили до 20 мирных жителей, спрятавшихся в мечети в городе Бамбари в феврале 2021 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Массовое убийство произошло, когда армия ЦАР и российские наемники отбили город у повстанцев группировки «Селека». Местные жители после начала атаки укрылись в мечети, однако вскоре военные и наемники пришли туда и, по словам очевидцев, открыли беспорядочный огонь по собравшимся. По данным некоторых источников телеканала, в мечети могли находиться два безоружных члена «Селеки».

Один свидетелей, находившихся в мечети, рассказал, что вышел из нее вместе с несколькими другими людьми, когда им позволили ее покинуть. Их обыскали, но затем военные неожиданно начали стрелять. На глазах у мужчины убили четверых человек, сам он сумел убежать, хотя ему в ногу попала пуля. Он не смог обратиться сразу в больницу, потому что доступ в нее перекрыли военные. Позже ему пришлось ампутировать ногу ниже колена.

Другие очевидцы рассказали CNN, что в тот же день жителей Бамбари обстреляли с российских вертолетов. Одна из жительниц города сообщила, что в результате атаки был убит ее 15-летний сын, а ее муж, который отправился на его поиски, получил ранение. Через четыре дня он умер в больнице.

По информации CNN, всего в мечети и рядом с ней могли быть убиты от 12 до 20 человек.

Телеканал рассказал и о других преступлениях, к которым могли быть причастны российские наемники. Это убийство трех мирных жителей на одном из блокпостов, сожжение нескольких домов в деревне рядом с городом Босангоа, а также убийство старейшины одной из деревень, которого заподозрили в симпатиях к повстанцам. CNN также пишет, что у россиян есть база неподалеку от Бамбари, где пытки являются «обычным явлением».

Ранее об убийствах мирных жителей в мечети в Бамбари сообщало Международное французское радио (RFI) со ссылкой на документы рабочей группы ООН по вопросу использования наемников. Тогда говорилось только о трех местных жителях, которые были казнены без суда. Их убили несмотря на то, что они не были вооружены.

Во внутренних отчетах представителей ООН, о которых сообщало RFI, в общей сложности упоминались около сотни нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны армии ЦАР и российских наемников — внесудебных казней, изнасилований и произвольных арестов. CNN отмечает, что количество сообщений о незаконных действиях значительно увеличилось с конца декабря, когда российские наемники присоединились к крупному наступлению правительственной армии.

Селека - это зонтичная повстанческая группа, состоящая в основном из мусульман. Они захватили власть в марте 2013 года после свержения правительства Франсуа Бозиза. Командующий «Селеки» Мишель Джотодиа стал первым мусульманским лидером ЦАР, в которой до 2012 года 85 процентов людей считались христианами. Его правление продлилось недолго, поскольку международное давление вынудило Джотодиа уйти в следующем году.

Джотодиа формально распустил "Селеку" вскоре после того, как она привела его к власти, но по факту повстанцы продолжают воевать с правительством, а также с различными антимусульманскими ополчениями.