Израиль бомбил Газу впервые после перемирия

Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа после того, как палестинские группы в осажденном анклаве отправили зажигательные шары на юг Израиля.

Рейды рано утром в среду произошли менее чем через месяц после 11-дневной бомбардировки Израилем Газы в мае и на следующий день после марша еврейских националистов в оккупированном Восточном Иерусалиме, который вызвал осуждение и гнев палестинцев.

Израильтяне заявили, что их самолеты атаковали комплексы ХАМАС в городе Газа и южном городе Хан-Юнис, и заявили, что они «готовы ко всем сценариям, включая возобновление боевых действий перед лицом продолжающихся террористических актов, исходящих из Газы».

По словам оккупантов, эти налеты были предприняты в ответ на запуск воздушных шаров, которые привели к 20 пожарам на открытых полях в населенных пунктах вблизи Газы.

Представитель ХАМАС, подтвердив израильские атаки, сказал агентству новостей Reuters, что палестинцы будут продолжать оказывать «раброе сопротивление и защищать свои права и священные места в Иерусалиме.

Пока не ясно, есть ли в Газе жертвы в результате бомбардировок.

Согласно информации от палестинских бойцов, у них пока нет приказов от командиров реагировать на последние налеты.

Кроме того ХАМАС не упомянул ответные меры или ответ на нападения в своем заявлении, подтверждающем бомбардировку Израиля.

Израильские налеты произошли через два дня после того, как новое коалиционное правительство во главе с правым националистом Нафтали Беннеттом пришло к власти в воскресенье, положив конец 12-летнему президентскому посту Биньямина Нетаньяху.

Новое правительство в понедельник одобрило провокационный марш израильских ультраправых националистов и поселенцев через оккупированный Восточный Иерусалим. Тысячи людей, размахивая флагами и скандируя «Смерть арабам», прошли во вторник по Восточному Иерусалиму, вызвав гнев и осуждение палестинцев.

Другие израильские демонстранты кричали: «Да сгорит ваша деревня».

В резком осуждении в Твиттере министр иностранных дел Яир Лапид назвал эти выкрикивания расистских лозунгов «позором для израильского народа», добавив: «Тот факт, что есть радикалы, для которых израильский флаг представляет собой ненависть и расизм, отвратителен и непростителен».

Так называемый «Марш флагов» знаменует годовщину оккупации Израилем восточной части города в 1967 году, и он произошел на фоне сохраняющейся напряженности в связи с запланированным Израилем насильственным перемещением палестинских семей из района Шейх Джаррах.

Перед маршем израильская полиция насильственно удалила десятки палестинцев из-за Дамасских ворот Старого города.

По меньшей мере 17 палестинцев были арестованы и еще 33 были ранены в результате обстрела израильской полицией светошумовыми гранатами окрестностей Дамасских ворот.