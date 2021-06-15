В Канаде убийцу мусульманской семьи официально обвинили в терроризме

В понедельник прокуратура предъявила обвинения в терроризме мужчине, обвиняемому в том, что он насмерть сбил машиной четырех членов мусульманской семьи в Лондоне, канадская провинция Онтарио.

Обвинение заявило, что четыре пункта обвинения Натаниэлю Велтману в убийстве первой степени являются террористическим актом, и прокуратура ужесточила эти обвинения в соответствии с уголовным кодексом Канады. Полиция утверждает, что инцидент был спланированным и преднамеренным нападением на мусульман.

Велтману также грозит одно обвинение в покушении на убийство из-за террористической деятельности.

Обновленные обвинения были предъявлены, когда Велтман ненадолго явился в суд через видео в понедельник утром. Ему еще предстоит подать заявление о признании вины.

46-летний Салман Афзал, его 44-летняя жена Мадиха Салман, их 15-летняя дочь Юмна и ее 74-летняя бабушка Талат Афзал были убиты во время вечерней прогулки 6 июня.

Девятилетний сын пары Файез получил серьезную травму, но, как ожидается, выздоровеет.

Сабур Хан, друг семьи, сказал, что усиление обвинений против Велтмана было "правильным поступком".

«Семья и община запуганы, и многие из нас боятся покидать свои дома», - сказал Хан.

Похороны семьи в выходные собрали сотни скорбящих в Исламском центре Юго-Западного Онтарио.

Следующий суд над Вельтманом назначен на 21 июня.