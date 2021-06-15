Новое правительство Израиля разрешило сионистский марш в Восточном Иерусалиме

Новое правительство Израиля одобрило марш крайне правых националистов и групп поселенцев по оккупированному Старому городу Восточного Иерусалима. Этот шаг рискует обострить напряженность в отношениях с палестинцами всего через несколько часов после того, как Биньямин Нетаньяху передал власть премьер-министру Нафтали Беннетту.

Ожидается, что во вторник несколько правых израильских группировок примут участие в так называемом «марше флагов» через обнесенные стеной Дамасские ворота Старого города и войдут в его мусульманский квартал. Между тем ХАМАС обещает возобновить боевые действия в случае продолжения марша.

В самом Восточном Иерусалиме сохраняется высокая напряженность из-за запланированного Израилем принудительного переселения палестинских семей из района Шейх Джаррах.

Это также связано с хрупким режимом прекращения огня, который сохраняется в осажденном секторе Газа после 11-дневной военной бомбардировки Израилем анклава, в результате которой погибли 253 человека, в том числе 66 детей.

Палестинские фракции призвали к «дню гнева» против марша. В прошлом месяце в результате подавления Израилем демонстрантов у мечети Аль-Акса были ранены сотни палестинцев.

«Это провокация против нашего народа и агрессия против нашего Иерусалима и наших святых мест», - сказал премьер-министр Палестины Мухаммад Штайех о марше.

После встречи с главой полиции Израиля и другими силовиками, только что приведенный к присяге министр внутренней безопасности Омер Барлев одобрил марш и сказал, что полиция была хорошо подготовлена, согласно заявлению израильских СМИ.

«[Большие] усилия предпринимаются для сохранения хрупкой ткани жизни и общественной безопасности», - сказал Барлев.

Пока неясно, будет ли разрешено участникам войти в мусульманский квартал Старого города по маршруту, ранее запрещенному израильской полицией.

Первоначальный маршрут 10 мая был изменен в последнюю минуту из-за обострения напряженности в Иерусалиме.

ХАМАС предупредил о возобновлении боевых действий в таком случае, а израильские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ готовится к возможной эскалации.

Марш представляет собой непосредственный вызов для правительства Беннета, которое было одобрено в воскресенье 60 голосами против 59 в парламенте.

Предполагая, что можно скорректировать маршрут, заместитель министра внутренней безопасности Йоав Сегаловиц сказал, что предыдущие правительства не позволяли националистам посещать мусульманские места во время напряженности.

«Главное - подумать о том, что делать в настоящее время», - сказал он израильскому радио «Кан».Предполагая, что можно скорректировать маршрут, заместитель министра внутренней безопасности Йоав Сегаловиц сказал, что предыдущие правительства не позволяли националистам посещать мусульманские места во время напряженности.

«Главное - подумать о том, что делать в настоящее время», - сказал он израильскому радио «Кан».

Изменение маршрута или отмена марша может позволит Нетаньяху, который теперь находится в оппозиции, и его правых союзникам, предоставить ситуацию так, словно у ХАМАС есть права вето на события в Иерусалиме.

Через несколько минут после встречи с 49-летним Беннеттом в его первый полный рабочий день Нетаньяху повторил обещание сместить новое правительство.

«Это произойдет раньше, чем вы думаете», - сказал 71-летний Нетаньяху, который провел на посту рекордные 12 лет подряд, публично обращаясь к законодателям своей правой партии «Ликуд».

Поскольку любые разногласия между его членами представляют потенциальную угрозу его стабильности, новое правительство Израиля надеется сосредоточиться на внутренних реформах и экономике и избегать таких вопросов, как политика в отношении палестинцев. Но крайне маловероятно, что у него получится не замечать палестинцев.