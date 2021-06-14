Режим Башара Асада убил 20 мирных сирийцев за прошлую неделю

Режим Башара Асада и его сторонников убили 20 мирных жителей за последнюю неделю в сирийской провинции Идлиб, в то время как еще сотни людей были вынуждены бежать из-за артиллерийских обстрелов.

Деревни Бара, Фаттира, Иблин, Ихсим, Кафр Латах, Кафар Авид, Дейр Сунбуль, аль-Магарах, Марейан, Флейфель, Суфухон, Сарджа, Мантеф и Рувайха, а также Бенин на юге провинции Идлиб были среди наиболее пострадавших.

Руководитель группы сирийской гражданской обороны «Белые каски» в Идлибе Фирас Халифа сообщил агентству Anadolu (AA), что на прошлой неделе 20 мирных жителей погибли в результате нападений со стороны режима Асада, а 36 были ранены в нарушение режима прекращения огня.

«Среди погибших было пять детей и шесть женщин», - сказал Халифа.

Кроме того, по словам Мухаммада Халладжа, директора Сирийской группы по координации реагирования, в результате нападений в регионе было перемещено 1867 человек.

Последняя атака произошла в понедельник, когда режим атаковал удерживаемый оппозицией город Маарат ан-Нуман на юго-востоке Идлиба, в результате чего двое детей и женщина были ранены.

С декабря 2019 года почти миллион человек бежали из-за наступления режима Асада на Идлиб, многие из них ищут убежища в переполненных палаточных лагерях недалеко от турецкой границы. В марте 2020 года между Москвой и Анкарой было заключено перемирие в ответ на месяцы боевых действий поддерживаемого Россией режима, однако режим все еще часто совершает нападения на мирных жителей, препятствуя возвращению людей в свои дома и заставляя их оставаться во временных лагерях.

В течение многих лет режим Асада игнорировал нужды и безопасность сирийского народа, беспокоясь лишь дальнейшими территориальными приобретениями и уничтожением оппозиции. Режим бомбил гражданские объекты, такие как школы, больницы и жилые районы, в результате чего почти половина населения страны стали беженцами.

Хотя турецкие учреждения, Организация Объединенных Наций и международные гуманитарные организации продолжают свои усилия по оказанию гуманитарной помощи, еще тысячи людей нуждаются в срочной помощи международного сообщества.