Азербайджан обменял 15 армянских пленных на карту минных полей

В субботу Азербайджан освободил 15 армянских военнопленных, захваченных в прошлом году во время боевых действий в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении министерства иностранных дел в Баку.

В министерстве также сообщили, что в рамках сделки при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Ереван ответил взаимностью, предоставив Баку карты минных полей в зоне конфликта.

Напомним, что в сентябре 2020 года начались боевые действия между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, в результате которых за шесть недель погибли не менее 6000 человек.

Война закончилась в ноябре при посредничестве России прекращением огня, в соответствии с которым Ереван отвел свои силы с оккупированных ранее территорий.

В субботу «Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на карту 97 000 противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе», говорится в заявлении МИД Азербайджана. .

Министерство также поблагодарило госсекретаря США Энтони Блинкена, главного американского дипломата по вопросам Европы Филипа Рикера, президента Европейского совета Шарля Мишеля и шведское председательство в ОБСЕ за их роль в переговорах.

В заявлении офиса Гарибашвили говорится, что «сделан важный шаг в направлении улучшения условий безопасности в регионе Южного Кавказа».

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что Мишель в установлении соглашения.

Мишель считает, что это «первый шаг к восстановлению доверия, усилия, которые ЕС готов полностью поддержать», - добавил дипломат.

Россия, разместившая в Карабахе миротворческие силы, также приветствовала этот шаг.

Горный регион Нагорного Карабаха - одно из самых заминированных мест на территории бывшего Советского Союза.

По заявлению правительства Азербайджана, после прекращения огня семь азербайджанских военнослужащих и 18 мирных жителей погибли и 110 получили ранения на минах в Нагорном Карабахе и его окрестностях.