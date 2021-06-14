Нетаньяху всё: но вопросы остаются

То о о чем мы и другие СМИ говорили не одну неделю, и чего ожидали многие наблюдатели в мире, случилось.

12-летнее пребывание Биньямина Нетаньяху у власти в Израиле закончилось после того, как парламент в воскресенье проголосовал за новое коалиционное правительство. Правый националист Нафтали Беннетт был приведен к присяге в качестве премьер-министра, возглавив «правительство перемен».

Он возглавит беспрецедентную коалицию партий, которая была одобрена ничтожным большинством с перевесом в один голос (60-59). Беннетт будет премьер-министром до сентября 2023 года в рамках соглашения о разделе власти. Затем он передаст власть Яиру Лапиду, лидеру центристского «Еш Атид», еще на два года.

Нетаньяху - глава Израиля с самым долгим сроком правления - останется главой правой партии «Ликуд» и станет лидером оппозиции.

Во время дебатов в Кнессете (парламенте) Нетаньяху пообещал: «Мы вернемся». После голосования Нетаньяху подошел к Беннетту и пожал ему руку.

Представители палестинцев без всякого энтузиазма отреагировали на новое правительство Израиля.

«Это внутреннее дело Израиля. Наша позиция всегда была ясна, мы хотим палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме», - сказал пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса.

«Это оккупация и колониальное образование, которому мы должны сопротивляться силой, чтобы вернуть наши права», - сказал представитель ХАМАС, движения, которое контролирует Газу.

Президент США Джо Байден уже направил свои поздравление Беннету, сказав, что надеется на сотрудничество с ним.

Хрупкая коалиция

Однако остаются вопросы относительно хрупкости нового правительства. Да и в то, что Нетаньяху спокойно уйдет на пенсию и оставит политическую борьбу, мало кто верит, даже несмотря на то, что ему сейчас придется балансировать между политическим возвращением и судебными проблемами.

Новое правительство состоит из восьми партий, от левых до крайних правых. Кроме того, впервые палестинская партия «Объединенный арабский список» (аббревиатура на иврите РААМ) также стала членом правительственной коалиции. Соответственно, идеологические разногласия огромны в новом правительстве, которое в основном объединилось по одной причине — снести Нетаньяху.

Имея только одну общую цель, будущие разногласия кажутся неизбежными. Это очень рыхлая коалиция различных идеологий, которые в какой-то момент неизбежно столкнутся друг с другом — в этом согласны все эксперты.

Что поднимает очевидный вопрос о том, как коалиция будет преодолевать свои идеологические разногласия, особенно с учетом того, что Беннетт еще больше склоняется вправо по различным вопросам, чем его предшественник.

Янив Воллер, старший преподаватель кафедры политики Ближнего Востока в Кентском университете, считает, что по конкретным вопросам, тем не менее, может быть достигнут прогресс.

«Лидеры коалиционных партий называют свое правительство «исцеляющим», главная цель которого - излечить страну от проводимой Нетаньяху политики разногласий. По крайней мере, в первые несколько месяцев они, скорее всего, сосредоточатся на вопросах, вокруг которых меньше всего споров, - восстановлении общественного доверия к государственным институтами, налаживание отношений между правительством и Верховным судом, борьба с ростом преступности в арабском сообществе, обуздание постпандемического экономического кризиса».

Однако в других областях очевидные диаметрально противоположные взгляды могут стать серьезным препятствием.

«Когда дело доходит до более спорных вопросов, особенно в отношении конфликта с палестинцами, я считаю, что им придется прийти к взаимопониманию де-факто. Возможна большая свобода в голосовании, если предположить, что по таким вопросам у «Ликуда» не будет другого выбора, кроме как поддерживать правое крыло коалиции», - сказал Воллер, добавив, что последнее на данном этапе является весьма спекулятивной вероятностью.

В своем воскресном выступлении Беннет подтвердил свою склонность к единству вместо разделения, поскольку он прекрасно понимает, что для достижения успеха требуются компромиссы со стороны всех вовлеченных сторон.

Следовательно, урегулирование конфликта с ХАМАС и отношения с Палестинской администрацией будет далеко не приоритетом на данный момент.

«Я считаю, что, по крайней мере, в первые месяцы своего существования новое правительство попытается отодвинуть конфликт на второй план, решить внутренние проблемы и снизить напряженность внутри Израиля, а также отсрочить неизбежное столкновение внутри коалиции», - говорит Воллер.

В частности, он видит два сценария, которые могут создать или разрушить хрупкую коалицию по этой теме.

«Один из сценариев состоит в том, что Беннет, чтобы доказать, что он не марионетка своих левых партнеров, будет продвигать более жесткий подход к палестинскому вопросу, и особенно к вопросу мирного урегулирования».

«Более оптимистичный сценарий - это сценарий, при котором коалиция, чтобы сохранить некоторую стабильность, просто попытается сохранить существующий статус-кво и избегать действий, ведущих к эскалации», - сказал Воллер.

Однако изменение парадигмы в сторону прочного мира останется немыслимым, предсказал Воллер.

«Я не вижу, чтобы это правительство подписало окончательное мирное соглашение с палестинцами».

После 12 лет правления Нетаньяху и четырех выборов за два года израильтяне теперь рассчитывают на некоторую степень стабильности в своем правительстве. Однако прошлые годы показали, что не следует возлагать большие надежды, и новая коалиция не изменит этого мнения, считает Воллер.

«Коалиция в основном озабочена тем, чтобы избежать повторного тура выборов. В краткосрочной перспективе успех будет заключаться в том, чтобы продержаться по крайней мере год или два, стабилизировать экономику и избежать нового раунда боевых действий ».

Учитывая, как предыдущая коалиция закончилась вместе с соглашением о ротации, которое было заключено между Нетаньяху и Бенни Ганцем, лидером партии Бело-голубых, скептики могут возразить, что Беннетт, протеже Нетаньяху, может попытаться сделать аналогичный шаг, чтобы избежать ротации после двух лет у власти.

Однако Воллер считает, что Беннетт не станет прибегать к таким мерам.

«Беннетт стремился изобразить себя противоположностью Нетаньяху, то есть честным политиком, технократическим по своей природе и приверженным чистой политике. Поэтому я сомневаюсь, что Беннетт прибегнет к уловкам Нетаньяху».

Тем не менее, у Беннета есть и другие варианты.

«Если Беннетт почувствует, что партнерство не работает, он распустит правительство и пойдет на выборы. Тем не менее, он будет стараться по возможности избегать этого шага ради сохранения политической стабильности», - сказал Воллер.

Судебные проблемы Нетаньяху

Успех Беннета - это поражение Нетаньяху. Никто не управлял судьбой Израиля дольше, чем человек, которого иногда называют «царем Биби».

До последних минут Нетаньяху пытался помешать формированию правительства, обвинив Беннета в фальсификации выборов, и попытался заставить членов Кнессета отступиться, но безуспешно. В своем воскресном выступлении Нетаньяху сказал, что готов перейти в оппозицию до тех пор, пока он не покончит с этим «опасным правительством».

Он подчеркнул, что уже однажды вернулся из оппозиции. Однако далеко не ясно, хватит ли у него сил на еще одно возвращение, - говорит Саймон Мабон, профессор международной политики в Ланкастерском университете.

«Формирование нового правительства после столь длительного периода политической и электоральной нестабильности свидетельствует о том, что израильское общество в целом пресытилось политикой Нетаньяху и его видением будущего», - сказал Мабон телеканалу «Аль-Джазира».

Тем не менее, послужной список Нетаньяху предполагает, что нельзя недооценивать его политический талант.

«Его выживание в бурный период израильской политики является свидетельством его политической проницательности и отражением того, насколько популярным его правое мировоззрение продолжает оставаться среди некоторых израильских избирателей», - сказал Мабон.

Таким образом, Нетаньяху не будет молчаливой оппозицией. Хотя его тактика по предотвращению прихода коалиции к власти провалилась, он продолжит попытки саботажа, добавляет Мабон.

«Его стремление свергнуть правительство оборачивается попыткой разрушить хрупкую коалицию между маловероятными союзниками. Отчасти это происходит из-за попыток соблазнить возможных перебежчиков на образ мышления «Ликуда»».

Таким образом, политический конец Биньямина Нетаньяху еще не наступил. «Король Биби будет продолжать сражаться - его стремление к власти и эго указывают на это», - сказал Мабон.

Однако с его уходом с поста премьер-министра избежать судебных обвинений будет сложнее. Как отметил Мабон, возможность получения иммунитета от Кнессета и дальнейшая отсрочка судебного разбирательства по делу о коррупции теперь стала невыгодной.

«В конце концов, есть прецедент, когда бывших политических лидеров сажают в тюрьму после ухода с поста», - сказал Мабон, имея в виду Эхуда Ольмерта, который после ухода с поста премьер-министра Израиля был приговорен к тюремному заключению за получение взяток и препятствование правосудию.

Судебный процесс против Нетаньяху уже начался, но суд еще далек от завершения, говорит Амос Хакмун, партнер тель-авивской юридической фирмы Heskia-Hacmun.

«Судебный процесс против Нетаньяху в настоящее время находится на этапе, когда обвинение представляет доказательства, а его свидетели подвергаются перекрестному допросу со стороны адвокатов. Показания свидетелей только начались, так что нужно собрать еще много свидетельских показаний, прежде чем они будут завершены, и у защиты будет очередь представить своих свидетелей».

Напомним, что Нетаньяху было предъявлено обвинение по трем делам, известным как 1000, 2000 и 4000, в которых его обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также в принятии подарков в обмен на политические услуги.

Дело 4000, в частности, может быть серьезным для Нетаньяху, сказал Хакмун.

«Обвинение по любому из этих дел опасно. Тем не менее, Дело 4000, вероятно, имеет наиболее опасный потенциал, поскольку помимо преступного поведения, в котором обвиняется Нетаньяху, вовлеченные в Дело 4000 суммы и масштабы злоупотребления государственными ресурсами, по-видимому, намного больше, чем в других случаях».

Тем не менее, на данном этапе остается неясным, грозит ли Нетаньяху тюремное заключение.

«Существуют тонны доказательств и бесконечные часы свидетельских показаний, которые необходимо рассмотреть, прежде чем можно будет высказать серьезное мнение относительно ожидаемого результата судебного разбирательства. Однако, если суд завершится вынесением приговора, было бы более реалистично ожидать приговора, включающего тюремное заключение, чем не приговор», - сказал Хакмун.

Так что, вместо триумфального возвращение к вершинам власти Нетаньяху вполне могут ожидать нары в тюрьме.

Исламисты в правительстве Израиля

Как мы уже говорили, небольшой Объединенный арабский список (РААМ) Мансура Аббаса станет первой партией в израильском правительстве, состоящей из палестинских граждан Израиля.

Ожидается, что Аббас будет исполнять обязанности заместителя министра в канцелярии Беннета. Он стремится добиться значительного увеличения государственных расходов в палестинских городах и деревнях.

Но его присутствие - потенциально дестабилизирующий фактор. Палестинцы критиковали его за согласие поддержать израильское правительство, пока Израиль продолжает оккупировать палестинские территории.

Обращаясь к этой напряженности, Аббас сказал итальянской ежедневной газете La Repubblica в пятницу: «Придется принять трудные решения, в том числе решения по вопросам безопасности. Мы должны совмещать свою идентичность как палестинских арабов и граждан Государства Израиль между гражданскими и националистическими аспектами».