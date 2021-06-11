США могут бомбить Афганистан, если талибы захватят Кабул — Пентагон

Пентагон может запросить у правительства США разрешение на нанесение авиаудара для поддержки афганских союзников в Кабуле против талибов*, при этом некоторые политические эксперты рассматривают этот шаг как возвращение в раздираемую войной страну, несмотря на решение президента США Джо Байдена о выводе войск.

Хотя официальные лица заявили New York Times, что «пока не принято никаких решений», одна из рекомендаций, циркулирующих в Пентагоне, заключается в использовании американских военных самолетов или вооруженных беспилотников для вмешательства в чрезвычайных обстоятельствах - и падение Кабула является одним из таких обстоятельств, заявили официальные лица.

Кабул в последние месяцы неоднократно подвергался атакам со стороны талибов и боевиков ИГИЛ*.

США все еще планируют завершить свою самую долгую войну, выведя последних из своих 2500–3500 военнослужащих вместе с 7000 союзных войск НАТО. Последние солдаты должны уйти не позднее 11 сентября, что порождает опасения на счет усиления хаоса в стране.

Насилие в Афганистане обострилось даже после того, как США заключили мирное соглашение с Талибаном в феврале 2020 года при предыдущей администрации Трампа.

Пентагон планирует завершить вывод своих войск к началу июля, и обученные США афганские силы будут готовы защищать контролируемые правительством районы.

Официальные лица заявили, что даже если США окажут поддержку в той или иной форме в будущем, они, скорее всего, не будут оказывать поддержку с воздуха афганским силам в сельских районах, многие из которых уже находятся под контролем талибов.

Вдобавок осажденные правительственные анклавы по всей стране вряд ли получат поддержку США.

Это новое направление внешней политики США предполагает некоторую «гибкость» в их военной политике в регионе и в определении «контртерроризма».

Однако возникают новые логистические проблемы, в том числе то, как будут перемещаться самолеты в случае поддержки с воздуха.

«Это очень сложно сделать», - сказал генерал Джозеф Л. Вотел, бывший командующий Центральным командованием Соединенных Штатов. «Это операция по доставке самолетов в Афганистан, особенно если вам нужно прилететь из Персидского залива или с авианосца. У них ограниченное время для того, чтобы что-то сделать».