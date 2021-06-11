"Покупай местное": палестинцы бойкотируют израильские товары

Палестинцы по всей исторической Палестине бойкотируют израильские товары в рамках недельной кампании по поддержке местного бизнеса.

Экономическая неделя в Палестине началась в прошлое воскресенье, в первый день недели на Ближнем Востоке, и продлится до этой субботы.

Инициатива, направленная на развитие палестинской экономики, также получила поддержку предприятий, принадлежащих женщинам, и неустойчивых рынков как часть представления о том, каким должно быть свободное будущее.

Лама Шехадех, 29-летняя активистка кампании, говорит: «Мы должны осознать нашу экономическую мощь и нашу силу в единстве в этой экономической борьбе, чтобы иметь возможность направить наши экономические силы на наше сообщество».

Архитектор и градостроитель из Хайфы называет массовую акцию, охватившую регион в мае, ключевой мотивацией для начала движения.

В прошлом месяце палестинцы объявили всеобщую забастовку, в том числе внутри Израиля, в знак протеста против нарушений прав человека Израилем.

Теперь Неделя палестинской экономики направлена ​​на то, чтобы держать в тонусе всех, в том числе после завершения семидневной инициативы.

«Мы не хотим, чтобы о нашей борьбе перестали говорить и чтобы сопротивление колониальной системе прекратилось в тот же момент когда Израиль прекратит бомбить Газу».

Она объяснила, что именно это обычно происходит, когда люди начинают чувствовать, что кошмар закончился.

«Ничего не изменилось. Мы по-прежнему живем в рамках той же колониальной системы; мы все еще угнетены».

Шехадех связывает экономические проблемы своей страны с Накбой («катастрофой») - этнической чистке сотен тысяч палестинцев в 1948 году одновременно с созданием Израиля.

Многие активисты и ученые считают, что этот процесс продолжается и по сей день, называя его «продолжающейся Накбой».

Шехадех говорит: «Израиль ворует наши природные ресурсы со времен Накбы.

«Мы втянуты в нищету и безработицу, и мы очень зависимы от израильской экономики в качестве дешевой рабочей силы и потребителей израильской продукции».

Кампания на низовом уровне, не имеющая официального руководства и децентрализованная, проводится под лозунгом, который лучше всего переводится с арабского как «Покупайте местное».

Мероприятия, побуждающие палестинцев покупать местные товары и бойкотировать израильские товары, начались во время подготовки к кампании на прошлой неделе и будут продолжаться в ближайшие дни.

Они варьируются от организаций фермерских рынков до лекций, а продукты украшают стикерами, приглашая людей покупать их.

От таких городов, как Хайфа, до небольших городков, таких как Кафр-Канна, и в бесчисленных деревнях, реакция широко распространилась по всему Израилю.

То же самое в Газе и Иерусалиме, а также в лагерях беженцев на Западном берегу, в Хевроне, Рамаллахе и других местах.

В то же время приходящие в упадок местные рынки в Назарете, Иерусалиме, Акко и за его пределами, которые были разрушены израильской экономической моделью, на этой неделе оживляются благодаря культурным мероприятиям, включая исторические туры.

В сообщении со страницы кампании в Instagram было гордо заявлено, что это «первый шаг к разрушению капиталистической хватки Израиля над нами».

При нынешней системе некоторые местные власти на Западном берегу заняли позицию.

Бейтуния, Анабта, Завата и Бейт Вазан решили предложить налоговые льготы компаниям, не имеющим израильской продукции.

Более того, палестинцы из диаспоры и их союзники продемонстрировали свою поддержку кампании.

Несмотря на эту поддержку, Шехадех признает, что существуют проблемы.

Осада Газы делает анклав очень зависимым от израильских товаров, что затрудняет бойкот. В Израиле часто нет доступных палестинских вариантов, и в этом случае люди вынуждены покупать импортные товары.

Хотя израильские власти еще не подавили мирный экономический протест, Шехадех говорит, что израильский закон против кампании по бойкоту Израиля (BDS) может быть применен и к ним.

Более того, средства массовой информации в основном игнорировали Палестинскую экономическую неделю, и, что особенно важно, израильские покупатели, похоже, начали бойкотировать палестинские магазины.

Шехадех объяснила, что многие израильтяне раньше приезжали в палестинские деревни в пределах границ Израиля, чтобы сэкономить деньги или купить еду.

Однако теперь это уже не так, и отсутствие израильских покупателей может ударить по палестинцам не меньше, чем палестинский бойкот по Израилю.