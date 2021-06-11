Вопрос Ильхан Омар взорвал конгресс США

Лидеры демократов в Палате представителей США были вынуждены подавлять фурор среди законодателей в четверг по поводу вопроса, заданного конгрессвумен Ильхан Омар о противодействии США расследованию Международного уголовного суда (МУС) военных преступлений в Израиле и Афганистане.

Омар, одна из трех «мусульманских» членов Палаты представителей США, спросила на слушании 7 июня - куда жертвы военных преступлений, совершенных Израилем и ХАМАС (!), должны обращаться за правосудием, если США выступают против действий в МУС.

Это был справедливый, но острый вопрос, и госсекретарь Энтони Блинкен ответил, что суды в США и Израиле могут предоставить адекватные судебные форумы для таких исков.

Однако вопрос Омар вызвал настоящий фурор со стороны некоторых из ее собственных коллег-демократов, не говоря уже про республиканцев, привычно обвиняющих ее в «антисемитизме».

«Приравнивать Соединенные Штаты и Израиль к ХАМАС и Талибану* столь же оскорбительно, сколь и ошибочно», - заявила группа из 11 еврейских демократов в заявлении через два дня после того, как Омар задала свой вопрос Блинкену.

Омар не отступила, назвав заявление группы демократов «постыдным».

«Исламофобские высказывания в их заявлении оскорбительны. «Постоянные преследования и замалчивание со стороны подписавших это письмо невыносимы», - написала Омар в Твиттере.

Она добавила, что всякий раз, когда подобные обвинения в ее адрес выдвигаются, она получает множество угроз убийством. Образцы таких угроз она также опубликовала.

Лидеры демократов в Палате представителей вмешались в конфликт, надеясь избежать пожара, подобного тому, что охватил демократов в 2019 году, когда Палата представителей проголосовала за осуждение антисемитизма и антимусульманской дискриминации. Напомним, что тогда Омар предположила, что американские сторонники Израиля имеют двойную лояльность.

«Законная критика политики Соединенных Штатов и Израиля защищена ценностями свободы слова и демократических дебатов», - говорится в заявлении шести демократических лидеров Палаты представителей, включая спикера Нэнси Пелоси.

«Но установление ложного равенства между демократиями, такими как США и Израиль, и группами, которые участвуют в терроризме, такими как ХАМАС и Талибан, разжигает предрассудки и подрывает прогресс», - заявила группа.

Стремясь развеять их опасения, Омар предложила Блинкену в Комитете по иностранным делам Палаты представителей разъяснить ее вопрос.

«Для ясности: разговор шел об ответственности за конкретные инциденты, связанные с этими делами МУС, а не о моральном сравнении ХАМАС и Талибана, США и Израиля», - заявила Омар в сообщении, опубликованном ее офисом.

«Я никоим образом не приравнивал террористические организации к демократическим странам с хорошо развитой судебной системой».

Но словесная война на этом не закончилась. Прогрессивные союзники Омар, в том числе конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, встали на ее защиту.

Между тем конгрессмен Мо Брукс, республиканский союзник бывшего президента Дональда Трампа, сказал радиоинтервьюеру из Алабамы, что вопрос Омар вызван «растущим влиянием исламской религии в Демократической партии».

«Имейте в виду, что мусульмане - в большей степени, чем большинство людей - относятся к Израилю и еврейской религии с большой неприязнью», - заявил Брукс.

Омар осудила комментарии Брукса и указала в твите, что ее коллеги-демократы не ответили на них.

«Когда наша фракция решительно выступит против ненависти к своим мусульманским коллегам и избирателям?» - спросила она.

В общем эта история иллюстрирует тот раскол, который в последние годы возник в прогрессивной демократической среде. Поколение демократов, для которых Израиль остается «священной коровой» все еще остается мейнстримом. Но ему уже на пятки наступает более радикальное поколение, которое не убеждается дешевой риторикой про принципиальное отличие военных преступлений США и Израиля (потому что это «демократии») от аналогичных (а на деле гораздо менее масштабных) преступлений ХАМАС или талибов.

* - запрещены в РФ