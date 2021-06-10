Марокко: страна приблизилась к легализации каннабиса

Во вторник верхняя палата парламента Марокко одобрила законопроект о легализации каннабиса, что сделало страну еще на шаг ближе к полной легализации коммерческого использования растения.

Законопроект направлен на повышение доходов фермеров и создание многообещающих и стабильных возможностей трудоустройства за счет выращивания каннабиса.

Во время пленарного заседания законопроект был принят большинством в 41 голос «за» и 11 голосами «против», но все еще должен пройти через Палату представителей Марокко, прежде чем он может быть ратифицирован.

Согласно заявлению, опубликованному правительством Марокко, министр внутренних дел Абдуль-Вафи Лафит поддержал законопроект, утверждая, что он принесет пользу районам Марокко, пострадавшим от незаконного культивирования каннабиса.

«В настоящее время сообщество все больше осознает, что чисто репрессивный подход, принятый глобальной системой контроля над наркотиками, ограничивает программы альтернативного развития и не позволяет решить экономические, социальные и экологические проблемы, с которыми сталкиваются страны-производители этого растения, особенно на юге», - говорится в заявлении министра.

Лафтит сказал, что полевые исследования продемонстрировали «катастрофические» последствия незаконного выращивания каннабиса для здоровья граждан и загрязнения почвы из-за вырубки лесов и чрезмерной эксплуатации.

Он также указал, что законопроект в основном направлен на улучшение финансового положения фермеров, которые оказываются уязвимыми перед резким падением цен на незаконный каннабис.

По словам политиков, законное выращивание растения может удвоить доход от урожая и сохранить их права и достоинство.

Каннабис, известный в Марокко как «киф» («удовольствие» по-арабски), был официально запрещен властями в 1954 году, но неформально власти относятся к нему терпимо, поскольку его выращивание, по неофициальным оценкам, обеспечивает средства к существованию примерно 60 000 семей.

Правительство заявило, что государственное регулирование улучшит условия жизни фермеров и защитит их от сетей незаконного оборота наркотиков.

Согласно прошлогоднему отчету Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), эта североафриканская страна является крупнейшим в мире производителем смолы каннабиса или гашиша.

Производство каннабиса в Марокко оценивалось в более чем 700 тонн в исследовании 2020 года, проведенном Глобальной инициативой против транснациональной организованной преступности.

Данные, опубликованные властями Марокко в марте, показали, что в 2019 году 55000 гектаров земли, в основном в северном горном районе Рифа, использовались для незаконного выращивания гашиша.

По данным министерства внутренних дел Марокко, легализация каннабиса для терапевтического использования приведет к подъему Марокко на мировом рынке, который ежегодно растет на 30 процентов, а в Европе - на 60 процентов в год.