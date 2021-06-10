В ОАЭ открыт офис ультрасионистской организации

Американско-еврейская ультрасионистская группа открыла в понедельник свой первый офис на Ближнем Востоке — разумеется в Объединенных Арабских Эмиратах. Министр иностранных дел ОАЭ приветствовал этот шаг с целью «содействия диалогу».

Базирующийся в Нью-Йорке Американский еврейский комитет (AJC) описывает себя как организацию, чьей целью является «укреплять место Израиля в мире» и категорически выступает против ненасильственного движения Бойкота, отчуждения и санкций (BDS).

«Мы очень рады видеть вас», - заявил в понедельник на ежегодном глобальном форуме AJC министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдуллах бен Заид аль-Нахайян.

«Ваше присутствие в ОАЭ ... часть перемен в мировоззрения».

Судя по всему, не существует такого бесстыдного дна, которое не пробили бы ОАЭ в своем стремлении нормализовать отношения с Израилем. И это в то самое время, когда многие страны Америки и Европы все больше склоняются как раз таки к защите прав палестинцев и санкциям против Израиля.

В прошлом году ОАЭ нормализовали отношения с Израилем в ходе переговоров под эгидой бывшего президента США Дональда Трампа. Сделка, известная как Авраамической соглашение, вызвала широкую критику со стороны палестинцев и пропалестинских активистов как подрывающую борьбу за права и государственность палестинцев.

С тех пор ОАЭ и Израиль подписали широкий спектр соглашений о сотрудничестве в самых разных областях - от банковского дела до кинопроизводства.

На мероприятии также выступил бахрейнский коллега шейха Абдуллаха Абдуль-Латиф аль-Заяни.

«Мы должны быть терпеливыми, чтобы процветать ... в трудном регионе», - сказал он.

«Бахрейн - это нация, которая верит в диалог, которая верит в уважение друг к другу, которая верит в сосуществование, которая верит в сотрудничество, и это то, что Его Величество Король практикует в своей доктрине и своем решении добиваться мира с Израилем», добавил он, имея в виду решение Бахрейна нормализовать отношения с Израилем в рамках Авраамических соглашений.

Напомним, что эти соглашения также подписали Судан и Марокко, но остальные страны региона отказываются вести дипломатические дела с Израилем из-за его оккупации Палестины.