«Индийский Шейх Джаррах»: мусульман изгоняют из домов около индуистского храма

В индийском городе Горакхпур, штат Уттар-Прадеш, около дюжины мусульманских семей, проживающих поблизости от храма, оказались на грани насильственного выселения из своих домой.

Все началось с того, что недавно чиновники округа Горакхпур вместе с полицией посетили дома мусульманских жителей и измерили там земельные участки.

На следующий день их попросили подписать «письмо о согласии», в котором говорилось, что жители, живущие на юго-восточной стороне от храма Горакхнатх, дали свое «согласие на передачу (своих) земель и домов правительству» для «безопасности храмовых помещений».

«У нас нет проблем, и с нашего согласия оставляем следующие подписи», - говорится в письме с именами и подписями жителей. Несколько семей уже подписали письмо, и они же утверждают, что их попросили покинуть свои дома.

«Чиновники сказали нам, что если мы не подпишем письмо, у них есть и другие способы получить наши подписи. На нас оказывали давление», - говорит 71-летний Джавид Ахтер, который прожил всю свою жизнь в своем 100-летнем родовом доме, построенном его дедом. Двухэтажный дом находится всего в нескольких метрах от знаменитого индуистского храма, Ахтер живет в нем с девятью членами семьи, включая двух сыновей и внуков. Теперь всем им грозит выселение.

Между прочим, правый главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх является «махантом», или главным жрецом храма Горакхнатха. Прежде чем стать главным министром в 2017 году, Адитьянатх, член правящей партии Бхаратия Джаната (БДП) премьер-министра Нарендры Моди, почти два десятилетия был членом парламента от Горакхпура.

Считается, что храм, раскинувшийся на площади 52 акра, был построен аскетом 11 века Гуру Горакхнатхом, который принадлежал к шиваитской традиции в индуизме.

С населением в 220 миллионов человек, почти 20 процентов из которых составляют мусульмане, Уттар-Прадеш долгое время был очагом религиозной напряженности, которая усилилась после прихода к власти БДП в 2014 году.

В прошлом месяце местные чиновники в районе штата Барабанки снесли, по утверждениям местных мусульман, 100-летнюю мечеть, что вызвало беспокойство в общине.

Инженер на пенсии Ахтер говорит, что местные власти в Горакхпуре сказали подписавшимся, что они получат компенсацию за свою землю и собственность.

«Но мы не хотим компенсации. Мы просто хотим и дальше жить здесь, потому что это место, где наши родители, бабушки и дедушки жили уже более века», - сказал он. Впрочем, никакой гарантии компенсации все равно нет, обещания исключительно устные, а те жители, которые попробовали получить письменное заверение от властей, в итоге не получили ничего.

Ахтер говорит, что, несмотря на то, что Горакхпур является оплотом БДП, индуисты и мусульмане «всегда жили в мире и согласии в его районе».

В некоторых случаях хозяев даже не было дома, когда чиновники измеряли их участки. Они просто пришли домой и получили «письма о согласии» с просьбой «подписать» их. У людей забирают дома, которыми их семьи владели многие поколения.

Свой шаг правительство штата объясняет якобы «соображениями безопасности», но местные жители говорят, что в этом нет никакой нужды. Рядом с храмом имеется полицейский участок, а на территории самого храма есть полицейский пост. Увеличивать присутствие полиции в районе не имеет смысла.

«Те, кто подписал форму согласия, теперь сожалеют об этом. Теперь они говорят, что не будут освобождать свою собственность» - говорит Интизар Хуссейн, чей дом находится к юго-западу от храма. «Мы жили здесь поколениями. Мы не хотим покидать родину наших предков».

Власти штата публично отрицают какое-либо давление на мусульманских жителей Горакхпура и называют все это ложной информацией.