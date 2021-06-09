Житель Ингушетии добился в ЕСПЧ компенсации за пытки

Жителю Ингушетии Магомеду Цечоеву власти РФ должны выплатить 52 тысячи евро компенсации за пытки, постановил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал»*.

В 2004 году Цечоев признался в участии в нападении на город Назрань в составе незаконных вооруженных формирований, в ходе которого погибли 78 человек и 113 получили ранения. При этом сам Цечоев в эти дни находился на работе: он был охранником в строительной фирме "Монолит" в Магасе.

Силовики похитили Цечоева в августе того же года. Как установил ЕСПЧ, они, требуя от Цечоева нужных им показаний, в течение двух суток били его резиновыми дубинками по печени, почкам и голове, душили пакетом и пытали током. После этого пытки неоднократно повторялись, от него требовали, чтобы он оговорил своих знакомых. Задержание при этом никак не было оформлено.

Позже суд приговорил Цечоева к 13 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2017 году, отсидев полный срок.

ЕСПЧ признал нарушение двух статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: о запрете пыток и жестокого обращения, а также о праве на справедливый судебный процесс.

"Власти России несут ответственность за жестокое обращение с заявителем и за нерасследование этих действий, а также за использование в суде показаний, добытых силой", - отмечает "Мемориал" со ссылкой на решение суда.

Между тем на днях в ЕСПЧ обратились бывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции Ингушетии, уволенные после митинга в Магасе в 2019 году.

Жалоба связана именно с их увольнением со службы и уголовным преследованием: полицейских обвинили в неисполнении приказа за препятствие разгону протестующих.

* - в РФ считается иностранным агентом