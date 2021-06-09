"Мясник Боснии" будет сидеть в тюрьме до конца жизни

Апелляционные судьи ООН подтвердили обвинительный приговор бывшему военному командиру боснийских сербов Ратко Младичу за геноцид и другие преступления во время войны в Боснии 1992-95 годов. Таким образом 79-летний генерал будет сидеть в камере до конца своих дней.

Младич был последним крупным участником конфликта, закончившегося более четверти века назад, который предстал перед судом. Вместе со своим бывшим политическим хозяином, бывшим президентом боснийских сербов Радованом Караджичем, он будет отбывать пожизненное заключение за организацию этнического кровопролития в боснийской войне, в результате которой более 100 000 человек погибли и миллионы остались без крова.

Младич, когда-то энергичный военный деятель, известный как «Мясник Боснии», командовал войсками, ответственными за зверства, начиная от кампаний «этнических чисток» и заканчивая осадой Сараево и кровавой кульминацией войны в резне в Сребренице в 1995 году.

Его токсичное наследие продолжает разделять Боснию, а его темная тень распространилась далеко за пределы Балкан. Для сербов в Боснии и Герцеговине он герой войны, который сражался, чтобы защитить их народ.

Для боснийцев, в основном мусульман, он всегда будет злодеем, ответственным за их ужасные страдания и потери во время войны.

Младич, так же как и Караджич, были почитаемы сербами и даже иностранными ультраправыми сторонниками за геноцид боснийцев.

Известно, что австралиец, застреливший десятки верующих мусульман в Крайстчерче, Новая Зеландия, в 2019 году, был вдохновлен лидерами боснийских сербов во время войны.