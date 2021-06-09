Марш сионистов в Иерусалиме: уходящий Нетаньяху оставляет за собой выжженную землю

Уходящее правительство Нетаньяху решило громко хлопнуть дверями, заявив, что на следующей неделе все же состоится марш крайне правых националистов и групп сторонников поселенческого движения через оккупированный Старый город Восточного Иерусалима. Решение было принято на следующий день после отмены мероприятия по «соображениям безопасности».

Ранее несколько правых израильских группировок запланировали так называемый «марш флагов» через обнесенные стеной Дамаскские ворота в его мусульманский квартал в четверг, получив предупреждения от ХАМАС - группы, которая управляет осажденным сектором Газа - о возобновлении боевых действий. если марш состоится.

Ультраправые группы отменили марш после того, как полиция отказала им в разрешении. Но после заседания кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху во вторник его офис заявил, что министры одобрили марш, который состоится на следующей неделе.

«Парад состоится в ближайший вторник (15 июня) в формате, который будет согласован между полицией и организаторами парада», - говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Представитель ХАМАС Халил аль-Хайя в понедельник предупредил Израиль «не позволять маршу приближаться к Восточному Иерусалиму и территории мечети Аль-Акса».

«Мы надеемся, что послание ясное и четверг не станет [новым] 10 мая», - сказал он, имея в виду начало 11-дневных боевых действий в прошлом месяце между Израилем и ХАМАС.

Напомним, что по данным органов здравоохранения в Газе, по меньшей мере 254 палестинца, в том числе 66 детей, были убиты в результате израильских бомбардировок, в то время как израильские официальные лица заявили, что 12 человек в Израиле, включая двух детей, погибли в Израиле в результате ракетных обстрелов.

Израильские набеги на Газу произошли после нескольких недель нарастания напряженности в связи с насильственным перемещением нескольких палестинских семей из Шейх Джарраха, палестинского квартала в оккупированном Восточном Иерусалиме, который еврейские палестинцы пытались занять на протяжении десятилетий.

Ситуация обострилась, когда израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса в Старом городе Иерусалима и ранила сотни палестинских верующих за несколько дней насилия.

Практически все эксперты отмечают, что решение правительства Нетаньяху продолжить марш «потенциально вызывает беспокойство с точки зрения напряженности и ситуации с безопасностью» в городе. Многие считают, что это решение ничто иное как попытка Нетаньяху снова сыграть свою роль и дестабилизировать ситуацию, что она могла помочь его политическому состоянию.

Уже в воскресенье долгое пребывание Нетаньяху у власти может закончится окончательно, если законодательный орган Израиля проголосует за утверждение правительства различных партий, которые объединились, чтобы свергнуть его.

Если это голосование будет успешным, то решение о продолжении марша будут решать кандидат в премьер-министры Нафтали Беннет и его партнер, лидер оппозиции Яир Лапид.

Лейбористский политик Гилад Карив, сторонник коалиции, бросающей вызов Нетаньяху, назвал этот шаг «еще одной главой в попытке уходящего правительства оставить за собой выжженную землю».

Напряженность в Иерусалиме, вероятно, останется высокой, независимо от того, состоится марш или нет.