Палач Сребреницы Ратко Младич сегодня получит окончательный приговор в Гааге

Судьи апелляционной инстанции готовятся вынести приговор бывшему военачальнику боснийских сербов Ратко Младичу, положив конец последнему делу о геноциде боснийцев в суде ООН по бывшей Югославии.

78-летний Младич возглавлял силы боснийских сербов во время боснийской войны 1992-95 годов.

Известный как «Мясник Боснии», он был осужден в 2017 году по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях, включая нападения на гражданское население столицы Боснии Сараево во время 43-месячной осады и убийство более 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году.

Это была самая страшная бойня на европейской земле со времен Второй мировой войны, и она остается единственным эпизодом геноцида на континенте, признанным двумя международными судами.

Вдовы и матери жертв будут в суде во вторник, чтобы заслушать приговор коллегии из пяти судей во главе с председательствующим судьей из Замбии Приской Матимбой Ньямбе.

Судьи начнут оглашать свое решение в 15:00 по местному времени (13:00 по Гринвичу).

Вердикт был вынесен после 25 лет судебных процессов в специальном трибунале Организации Объединенных Наций по военным преступлениям для бывшей Югославии, который осудил уже 90 человек.

Он широко считается одним из предшественников Международного уголовного суда, первого в мире постоянного суда по военным преступлениям, также находящегося в Гааге.

Прокурор ООН Серж Браммерц подчеркнул важность решения по Младичу для жертв, которые ежедневно переживают травму конфликта 1990-х годов.

«Если вы поговорите с оставшимися в живых, матерями (Сребреницы), которые потеряли своих мужей, своих сыновей: их жизни действительно остановились в день геноцида», - сказал он журналистам перед вынесением приговора.

После окончания войны в Боснии Ратко Младич скрывался и был наконец арестован в 2011 году и передан Международному уголовному трибуналу по бывшей Югославии правящим тогда прозападным правительством Сербии.

В боснийской столице Сараево жители сетовали на то, что Младич по-прежнему считается героем в сербской части страны.

«Двадцать пять лет спустя я чувствую, что война не окончена», - говорит 37-летняя Мела Софтич, специалист по маркетингу, которая провела детство в осажденном Сараево.

Сербский ветеран войны Милие Радович из восточного боснийского города Фока сказала информационному агентству Associated Press: «Я не могу принять ни одного приговора ... Для меня он - икона. И для сербского народа он икона».

Адвокаты Младича обжаловали его приговор и утверждали, что бывший генерал не может нести ответственность за возможные преступления, совершенные его подчиненными. Они просили оправдательного приговора или пересмотра дела.

Обвинение требует, чтобы приговор Младичу был оставлен в силе и чтобы он был приговорен к пожизненному заключению.