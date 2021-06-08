Исламофобский теракт в Канаде унес жизни трех поколений мусульманской семьи

Целая мусульманская семья погибла в Канаде в результате исламофобского нападения, когда террорист переехал их своим автомобилем.

Полиция Лондона (не британского, а канадского) в Онтарио, со ссылкой на свидетелей, сообщила, что 20-летний Натаниэль Велтман в воскресенье наехал на тротуар своим автомобилем, и сбил пятерых членов одной семьи в возрасте от 9 до 74 лет, а затем уехал оттуда на большой скорости.

Велтман, житель Лондона, арестованный после инцидента, был обвинен по четырем пунктам обвинения в убийстве первой степени и одному пункту обвинения в покушении на убийство. Он должен вернуться в суд в четверг после заключения под стражу в понедельник.

«Есть свидетельства того, что это было спланированное, преднамеренное действие, мотивированное ненавистью», - заявил репортерам суперинтендант Пол Уэйт из лондонского полицейского управления. «Мы считаем, что жертвы погибли из-за их исламской веры», - сказал Уэйт.

«Мы понимаем, что это событие может вызвать страх и беспокойство в сообществе, особенно в мусульманском сообществе, да и в любом сообществе, являющемся объектом ненависти», - заявил шеф лондонской полиции Стивен Уильямс, сообщает Associated Press (AP). «В этом сообществе нет толерантности к тем, кто мотивирован ненавистью, преследует других с помощью насилия».

По его словам, полиция в Лондоне, расположенном в 200 километрах к юго-западу от Торонто, консультируется с Королевской канадской конной полицией и прокурорами по поводу потенциальной подачи обвинений в терроризме. Полиция сообщила, что подозреваемый не имеет судимости и не является членом какой-либо группировки. Полиция также сообщила, что он был арестован на парковке торгового центра без происшествий, будучи одетым в бронежилет. Нет никаких доказательств того, что у него были сообщники. Не известно на данный момент, нанял ли подозреваемый адвоката.

Полиция не разглашает имена жертв, но издание London Free Press сообщило, что среди погибших были 46-летний Сайед Афзал, его жена Мадиха Салман, 44 года, и их 15-летняя дочь Юмна Афзал.

74-летняя мать Сайеда Афзала, имя которой не подтверждено, также умерла. Его 9-летний сын Фаез Афзал находится в больнице с серьезными, но не опасными для жизни травмами.

По сообщениям СМИ, семья иммигрировала из Пакистана около 14 лет назад. Свидетельница Пейдж Мартин рассказала репортерам, как черный пикап пролетел мимо нее и проехал на красный свет, когда она шла, а затем она появилась на месте и увидела «хаос»: «Это было абсолютно похоже на то, что вы никогда не хотели бы видеть».

Нападение стало самым жестоким актом насилия против канадских мусульман с тех пор, как в 2017 году другой террорист застрелил шестерых верующих в мечети Квебека. Мэр Лондона Эд Холдер сказал, что это было самое ужасное массовое убийство, которое когда-либо видел его город.

«Мы скорбим о семье, три поколения которой уже умерли», - сказал Холдер репортерам, как сообщает агентство Reuters. «Это был акт массового убийства, совершенный против мусульман, против лондонцев и основанный на невыразимой ненависти».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал в Твиттере, что он «потрясен» этой новостью, добавив, что «исламофобии нет места ни в одном из наших сообществ. Эта ненависть коварна и презренна - и она должна прекратиться».

Премьер Онтарио Дуг Форд заявил в Твиттере, что «должна восторжествовать справедливость за произошедший ужасный акт ненависти».

Поздний вечер в понедельник был отмечен постоянным потоком скорбящих, идущих к месту нападения. Люди несли цветы и читали молитвы. На одном плакате было написано: «Когда это прекратится? Хватит».

Кампания GoFundMe в поддержку членов семей жертв уже собрала почти 120 000 канадских долларов (99 000 долларов США) всего за один час. Вечером во вторник в местной мечети будет организована церемония в память о погибших.

«Это террористический акт на канадской земле, и к нему следует относиться соответственно», - сказал Мустафа Фарук, глава Национального совета канадских мусульман.

В Лондоне, в котором проживает около 400 000 жителей, имеется большая мусульманская община, и Холдер сказал, что арабский язык является вторым по распространенности языком после английского в городе.

По убитой девочке-подростку «однокурсники и сотрудники средней школы Окриджа будут сильно скучать», - говорится в заявлении школы.

Мужчина, назвавший себя соседом, сказал в интервью Global News, что встречался с семьей на каникулах.

«Он был семейным парнем, очень активно участвовал в жизни общества, был постоянным прихожанином нашей мечети, и действительно, по настоящему замечательным отцом», - сказал о Саеде Афзаале сосед, личность которого не указана. «Он любил гулять со своей семьей. Почти каждый вечер они гуляли».

В Пакистане премьер-министр Имран Хан осудил нападение, заявив, что оно указывает на «растущую исламофобию» в западных странах. «Международное сообщество должно комплексно противостоять исламофобии», - сказал Хан в Twitter.