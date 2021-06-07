Репрессии до упора

Давно мы не писали о происходящем в матушке России. И это понятно, ведь писать приходится примерно об одном и том же. Но и не писать об этом нельзя - мусульмане должны понимать, что происходит вокруг них.

Было время, когда мы думали, что власть месит только нас, мусульман. Потом под раздачу попали оппозиционные русские националисты, хотя, конечно, раздача эта была несопоставимо более щадящей - там, где наших лидеров убивали, их лидеров сажали на несколько лет, там где наших сажали - они отделывались легким испугом. Потом кучно пошли другие "инаковерующие" - протестанты, свидетели Иеговы (в России они теперь запрещены). Ну а сейчас месят уже всех - даже за намерение участвовать в выборах и эту власть на них побеждать, что в общем-то является сутью демократии.

Сняли с самолета, остановив его, и посадили руководителя "Открытой России" Андрея Пивоварова. Почти одновременно с ним посадили бывшего депутата Госдумы, либерального оппозиционера Дмитрия Гудкова. Правда, через день его выпустили, вручив ему паспорт... Намек он понял и, пока выпускали, уехал в Украину. Но не он один - почти одновременно с ним Россию покинул ряд людей, участвовавших в выборах при поддержке "Открытой России" и Гудкова, например, липецкий депутат Олег Хомутинников. Он, кстати, не только пытался создавать в последние годы Федеративную Партию России, выступающую в защиту прав регионов, но высказался в свое время за строительство в Липецке мечети наперекор "православной общественности".

Обосновывая свой отъезд, Хомутинников написал: "Два года назад администрация президента не пустила меня на выборы губернатора. В качестве ограждения выставили муниципальный фильтр. В этому году в Кремле придумали более зверские методы устранения оппонентов - лишение права участвовать в выборах по статье "экстремизм" и уголовное преследование за руководство несуществующими нежелательными организациями. Я воспринимаю своё право на жизнь в России буквально. Если у меня нет права участвовать в выборах, значит у меня нет права здесь жить".

Поясним, о чем идет речь, для тех, кто не в курсе. За то время, что мы не писали о российских политических новостях, Госдума, Совет Федерации и пересидент Путин приняли закон, запрещающий баллотироваться на выборах всем не только участникам, но и сторонникам запрещенных в России и нежелательных организаций. То есть, любой человек, поставивший лайк под постом Навального или Ходорковского или сделавший репост их видео или статей, теперь при желании может быть объявлен экстремистом и лишен права избираться. Кстати, под этот закон попадают и члены и "сторонники" всех запрещенных мусульманских организаций - если бы они вдруг решили выдвинуть свои кандидатуры на выборах в России, их теперь легко можно было бы с них снять.

Подобного массового поражения в правах целых категорий "врагов народа" в России не было со времен большевистского, ленинско-сталинского террора. Теперь оно снова есть - когда предупреждали о том, что маятник, движущийся в обратную сторону от демократического эксперимента 90-х, не остановится на застое и пойдет еще дальше, многие в это не верили. Но сейчас происходит именно это - мы где-то на рубеже 20-30-х годов...

Приветом из 30-х годов стала и история с белорусским журналистом Романом Протасевичем, ради захвата которого не только посадили самолет, летевший над Беларусью, но и сломав его в изоляторе КГБ стали водить по телеканалам, чтобы он публично каялся и буквально плакал за содеянное. Вся эта история стоила спятевшему колхозному диктатору миллиарды евро, потерянных из-за санкций, но ведь "Россия - щедрая душа", если нужно помочь очередному тирану, она обязательно это сделает. Не подвел Владимир Владимирович своего коллегу и в этот раз - подставил плечо, чтобы показать, что давить оппозицию и он готов любой ценой.

Но вернемся от этого увлекательного экскурса к нашим, мусульманским делам. Мы не раз говорили - если кто-то думает, что репрессии против либералов или кого-то еще, отвлекут силовиков от мусульман, то это так не работает. Подтвердит вам это и наш брат Асламбек Эжаев, первые письма от которого уже появились в соцетях. Пока его просто кинули за решетку и держат там - даже следователи к нему не ходят, наверное, много работы, зашиваются. Но они себе могут позволить не торопиться - в путинской России человек, сколько надо, столько и будет сидеть, даже, если на него еще не успели слепить дело с убедительной фактурой. Подождет, пока соберется...

Наш брат Асламбек не питает особых иллюзий по поводу того, что единоверцы будут требовать его освобождения хотя бы так, как это делали с Алексеем Навальным его сторонники. "Со временем волна поддержки стихнет, но было бы неплохо иногда напоминать людям, что был такой человек - капли камень точат" - пишет он.

Ин ша Аллах, мы будем напоминать, Асламбек. И будем по мере сил точить тот камень, который закрыл тебя и таких, как ты - в первую очередь наших единоверцев, но также и всех совестливых людей этой страны, даже тех, с которыми мы в чем-то не согласны. Призываем делать это и вас - тех, кто не может себе позволить большего, хотя бы посредством ду'а за него и других наших узников.

Ну а те, у кого есть желание и возможность, могу написать Асламбеку письмо, через эту форму

https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create

Данные получателя:

Асламбек Каспиевич Эжаев, 1963 г.

Москва, СИЗО-1 Матросская Тишина