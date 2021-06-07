Кыргызстан и Таджикистан договорились от отводе войск от границы

Начальники спецслужб Кыргызстана и Таджикистан 5 июня провели переговоры в рамках государственной комиссии сторон по делимитации и демаркации, посвященные урегулированию ситуации на границе между двумя странами на юге Ферганской долины. По итогам переговоров было выпущено совместное заявление председателей государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Кыргызстана.

Стороны заявляют, что сложная ситуация, сложившаяся на указанном участке государственной границы, была решена мирным путем.

Они договорились отвести войска и пограничные посты на 3 километра вглубь с каждой стороны, оставив только штатные пограничные наряды. Любые действия на государственной границе должны отныне предварительно согласовываться с сопредседателями комиссии сторон — Камчыбеком Ташиевым (главой ГКНБ Кыргызстана) и Саймумином Ятимовым (главой ГКНБ Таджикистана). Также обе стороны должны согласовывать друг с другом информацию, передаваемую в СМИ.

Руководителям топографических рабочих групп также поручено завершить описание участков государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в кратчайшие сроки.