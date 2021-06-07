Десятки человек погибли в железнодорожной катастрофе в Пакистане

По меньшей мере 33 человека погибли и более 120 получили ранения в результате столкновения поездов возле южного пакистанского города Дхарки.

По словам официальных лиц, столкновение произошло рано утром в понедельник недалеко от города Дхарки, примерно в 440 км к северу от крупнейшего города Пакистана Карачи.

«Число трупов увеличилось до 33, а число раненых приближается к 120», - говорит доктор Манзур Джахрани, работающий в одной из главных государственных больниц, где лечат раненых.

По его словам, спасательные работы на месте продолжаются и находятся на «завершающей стадии».

Телевизионные кадры с места крушения показали искалеченные обломки двух поездов, разбросанных по рельсам, а спасатели использовали краны и другое оборудование, чтобы добраться до тех, кто оказался внутри.

Авария произошла, когда восемь отсеков поезда Millat Express, следовавшего на север, сошли с рельсов недалеко от Дхарки, сообщил местный чиновник Раззак Минхас. По его словам, пассажирский поезд Sir Syed Express, следовавший на юг, врезался в сошедшие с рельсов отсеки.

«Спасатели все еще пытаются залезть как минимум в два разбитых отсека, они все еще убирают обломки», - сказал он. «Техника и военизированные формирования готовы убрать обломки».

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что он был «шокирован» аварией, и приказал министру железных дорог Азаму Свати прибыть на место аварии в понедельник.

Пакистанские военные заявили, что направили к месту крушения спасательные вертолеты, машины скорой помощи и специализированные поисково-спасательные бригады.

В стареющей железнодорожной системе Пакистана в последние годы происходили многочисленные аварии, а сменявшие друг друга правительства мало что делали для содержания в надлежащем состоянии путей и сигнальных систем.

В 2019 году не менее 73 человек погибли в результате взрыва баллона с газом и пожара на борту переполненного пассажирского поезда недалеко от города Лиакатпур.