"Голосу Ислама" нужна ваша поддержка

Ас-саламу алейкум, уважаемые читатели!

Так как наш сайт работает исключительно на ваши пожертвования, информируем вас о состоянии дел. И в этот раз, к сожалению, новости у нас нехорошие - в минувшем месяце нам поступило меньше пожертвований, чем когда либо с момента начала их сбора...

Хотим поблагодарить и наших постоянных жертвователей, и тех новых, что периодически появляются. Ин ша Аллах, мы продолжим работать по мере сил, чтобы не обманывать ваших ожиданий.

В то же время, так как у нас работают авторы, которым тоже надо как-то жить, количество их публикаций на сайте будет напрямую зависеть от того, будем ли мы в состоянии оплачивать их труд или нет. Поэтому, без ваших пожертвований деятельность сайта сойдет на нет или сведется к минимуму.

Напоминаем, что поддержать нас вы можете используя нашу безопасную платформу - ваши деньги поступают не к нам напрямую, а на обезличенную систему сбора пожертвований в Европе, которые пока не запрещены даже в России, и уже с нее поступают к нам. То есть, ваш банк и российские органы контроля не ввидят, кому именно вы их отправляете. Кроме того, вы можете использовать для этого биткойны.

https://golosislama.com/page.php?id=8

Тех, кто хочет, чтобы сайт продолжил свою деятельность, просим поддержать нас пожертвованиями, перепостами, ду'а.

Да воздаст вам Аллах благом.