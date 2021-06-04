В Карабахе на мине подорвались два азербайджанских журналиста

Два азербайджанских журналиста погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе освобожденного Карабаха, сообщает издание Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

Погибли оператор Азербайджанского государственного телевидения (AzTV) Сирадж Абышов и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов.

Инцидент произошел в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.

Водитель автомобиля, в котором находились журналисты, Эмин Мамедов получил ранения.

Гибель журналистов в очередной раз привлекла внимание к огромной проблеме, оставшейся после многолетней армянской оккупации и войны. Карабазх усеян минными полями, а армянская сторона, вопреки ранним договоренностям, отказывается предоставить карты минных полей. Из-за этого регулярно на минах подрываются люди, не имеющие никакого отношения к войне.