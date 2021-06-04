Кашмир: индийские силовики пытали про-индийского политика

Эксперты Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность по поводу «репрессивных мер и более широкого круга систематических нарушений основных прав» в Кашмире, находящемся под управлением Индии, и попросили правительство Индии отреагировать на утверждения о нарушениях прав в спорном регионе.

В письме, направленном правительству Индии в конце марта и обнародованном в начале этой недели, пять экспертов ООН запросили ответ Дели на три основных обвинения: «насильственное исчезновение» Насира Ахмада Вани из района Шопиан на юге Кашмира, «внесудебное убийство» Ирфана Ахмада Дара в Сопоре на севере Кашмира и «произвольное задержание» проиндийского лидера Вахид-ур-Рехмана Пара из Пулвамы.

В ноябре прошлого года, говорится в письме, Пара был арестован Национальным следственным агентством Индии (NIA) по «обвинениям в терроризме». Он подвергся «жестокому обращению» и «оскорбительным допросам», которые длились от 10 до 12 часов в день.

«Его содержали в темной подземной камере при минусовой температуре, лишали сна, пинали, били прутьями, раздели догола и подвесили вверх ногами», - говорится в письме.

«Пара был осмотрен государственным врачом трижды… и трижды психиатром. Он попросил лекарства от бессонницы и беспокойства», - говорится в сообщении.

В письме экспертов ООН говорится, что Пара, молодежный лидер Народно-демократической партии (НДП), одной из проиндийских политических партий, был арестован после его виртуальной встречи в июле прошлого года с членами Совета Безопасности ООН, на которой он осудил нарушения прав человека в Кашмире.

На встрече с членами СБ ООН Пара «поднял тревогу по поводу действий Индии в Джамму и Кашмире, ее отношения к мусульманским меньшинствам и недавней пограничной напряженности с Китаем», - говорится в письме экспертов ООН.

«После этой встречи Пара получал угрозы от официальных лиц из NIA, указывающих на то, что он навлекает на себя неприятности, участвуя в таких мероприятиях. Они предъявили ему ультиматум, что, если он не перестанет говорить о правительстве, против него будут приняты меры», - говорится в письме.

Пара был арестован через несколько дней после того, как он подал документы о выдвижении кандидатуры на местных выборах из своего избирательного округа Пулвама. Хотя он был освобожден под залог по делу о «терроризме», он был повторно арестован по другому делу региональными подразделениями по борьбе с повстанцами.

Глава НДП Мехбуба Муфти, она же последний избранный главный министр региона, говорит, что Пара верит в «демократию и мир».

«Очень жаль, что с человеком, который верит в демократию и который был знаменосцем в привлечении молодежи к мейнстриму, поступили именно так. Когда мы говорим в Кашмире, что хотим вовлечь и привлечь молодежь к мейнстриму, Вахид (Пара) стал примером в очень негативном смысле», - сказала она.

Другими словами, что пытается донести до властей Дели главный министр? Простую мысль о том, что если вы так поступаете с проиндийскими политиками (которых не так уж много в Кашмире), то чего вы ждете от большинства кашмирцев.

«Какое впечатление это производит? Если это может случиться с человеком, который был частью мейнстрима и который выступал за демократию и мирные средства, что случится с другими и каково будет их будущее?».

Еще один случай, поднятый экспертами ООН, касается 23-летнего лавочника Ирфана Ахмада Дара из района Сопоре на севере Кашмира, который был арестован в своем магазине 15 сентября офицерами в штатском.

«Дар был задержан в полицейском участке Сопоре без ордера», - говорится в письме. На следующее утро семье Дара сообщили, что он мертв.

«Полиция утверждала, что Дар был убит, когда он пытался сбежать из-под стражи. Однако во время проведения последних похоронных обрядов на его теле было обнаружено, что его лицевые кости были сломаны, его передние зубы были выбиты, а на голове были ушибы от травм тупым предметом. Его семье разрешили увидеть его тело примерно за 10 минут до захоронения», - написали эксперты.

Они добавили, что «в ответ на протесты против убийства администрация района приказала провести расследование. Во время расследования двое полицейских были отстранены от исполнения своих обязанностей за «халатность», позволившую ему бежать, однако никто не был привлечен к ответственности за его убийство ».

Эксперты ООН также запросили ответ правительства Индии по делу Насира Ахмада Вани, 19-летнего парня из деревни Доомпора в южном районе Шопиан, по поводу его «насильственного исчезновения» из дома после рейда полувоенных формирований.

«29 ноября 2019 года отряд 44 Rashtriya Rifles (44 RR) совершил налет на его дом, где он живет со своей семьей, утверждая, что его телефон якобы использовался боевиками», - говорится в письме.

«Во время обыска дома солдаты держали двух детей рядом с собой, используя их как живые щиты. Оба они также были избиты. Солдаты собрали всех женщин в одной комнате, спросили их имена, сфотографировали и попросили всех передать свои мобильные телефоны. Им пригрозили, что, если они не подчинятся, их разденут догола», - говорится в письме. Затем «пять солдат вошли в комнату Вани и заперли дверь изнутри».

«Более получаса члены семьи, запертые в соседней комнате, слышали его крики во время избиения. Затем солдаты вывели его с собой».

Эксперты ООН пишут, что 30 ноября 2019 года семья обратилась в полицию, которая направила их в армейский лагерь, где им отказали.

«Поздно вечером те же самые армейские офицеры посетили дом Вани. Армейский майор сказал его семье, что нет необходимости возвращаться в полицейский участок или возбуждать какое-либо судебное разбирательство, поскольку они освободили Вани», - говорится в письме.

Но Вани не вернулся домой. «На следующий вечер, 1 декабря, майор вместе с некоторыми сотрудниками вернулся в дом Вани. Он собрал всех членов семьи в одной комнате, направил пистолет на шею одного из членов семьи и пригрозил им, чтобы они не проводили никаких дальнейших расследований и не предпринимали юридических действий», - говорится в письме.

В письме также упоминается, что полиция подала заявление о пропаже 2 декабря 2019 года по более раннему запросу семьи.

«Однако судьба и местонахождение Вани до сих пор неизвестны», - говорится в сообщении.

«Хотя мы не хотим предвосхищать точность этих утверждений, мы выражаем нашу серьезную обеспокоенность тем, что в случае их подтверждения они будут представлять собой произвольные аресты и задержания, пытки и жестокое обращение, насильственные исчезновения».

Эксперты ООН заявили, что эти обвинения являются «частью продолжающейся практики серьезных нарушений прав человека со стороны полиции, армии, органов безопасности и судебных органов в регионе Джамму и Кашмир».