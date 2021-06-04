«Июнь будет жарким» или «Прогноз погоды для турецкой внешней политики»

Июнь обещает быть «жарким» месяцем для Турции на международной арене. Президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите НАТО, а позже в этом месяце лидеры Европейского союза обсудят с Турцией свою «позитивную повестку дня». Европейцы внимательно следят как за предстоящим выбором политики Вашингтона в отношении Анкары, так и за текущими переговорами между Турцией и Грецией. В рамках этой статьи я предлагаю вместе пробежаться по ключевым вопросам во внешней политике Турции и рассмотреть важность грядущих встреч.



Встреча Эрдогана и Байдена

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время своего визита в турецкую столицу дала понять, что Вашингтон не собирается менять своей позиции по вопросу о системе ПВО С-400 и сделала именно этот аспект ключевым во время своей пресс-конференции. Однако это вовсе не означает, что Турция и США не смогут обойти этот «острый угол» и сконцентрироваться на позитивных вопросах сотрудничества. Многие эксперты сходятся во мнении, что тут всё зависит от личной инициативы Эрдогана и Байдена. Двум странам однозначно есть о чем договариваться. В частности, две страны могли бы предпринять позитивные шаги по вопросам Афганистана, Ливии, безопасности Восточной Европы, будущего НАТО и двусторонней торговли.

К слову сказать, если рассматривать инициативу президентов, то мяч находится на стороне Байдена, так как Эрдоган уже заявил, что намерен «начать новую главу в двусторонних отношениях», несмотря на противоречивое заявление администрации Байдена по поводу событий 1915 года. Пока неясно, какой стратегии будет придерживаться президент США во время личной встречи с Эрдоганом, с которым он, кстати говоря, давно знаком.

Предстоящая встреча двух президентов не менее значима, чем встреча Эрдогана с бывшим президентом-демократом Бараком Обамой в мае 2013 года. Байден может приложить усилия для восстановления отношений своей страны с Турцией, несмотря на все проблемные вопросы, и положить начало конструктивному диалогу. Эта встреча вряд ли положит конец разногласиям по поводу С-400, истребителей F-35 или террористических организаций (PKK/YPG FETÖ), но она абсолютно точно может остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений. Но может и наоборот – стать точкой невозврата, что, безусловно, станет сильным потрясением и для внешней политики двух стран, и для всего альянса НАТО. В итоге Турция и США упустят возможность восстановить свои отношения во время президентства Байдена, если Вашингтон решит подождать до выборов в Турции в 2023 году.

Турция, Греция и требования ЕС

Требование (во многом ультимативное) Европейского Союза к Турции и Греции восстановить свои отношения спровоцировало «дипломатическое движение» между Анкарой и Афинами. На этом фоне министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посетил Афины 31-го мая. МИД Турции по итогам визита подчеркнул важность непрерывного диалога для решения двусторонних разногласий на основе «добрососедства, международного права и взаимного уважения прав и интересов». Чавушоглу сообщил, что Турция и Греция начали работу над проектами во многих областях, включая транспорт, энергетику, туризм, окружающую среду и торговлю. Наконец, он добавил, что Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретятся во время саммита НАТО.

Хотя переговоры могут привести к прогрессу в области торговли и туризма, вряд ли кто-то ожидает каких-либо позитивных шагов в отношении Эгейского моря, Кипра и Восточного Средиземноморья. Турция вряд ли откажется от своих активных внешнеполитических шагов, предпринятых за последние пять-шесть лет. Не откажутся они и от своих национальных интересов в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.



Греческое правительство, которое ответило на требование ЕС поддержанием диалога, тоже скорее всего не прекратит попыток навязать свои максималистские требования. Нынешняя деэскалация была предпринята греками лишь для того, чтобы укрепить их переговорную позицию на саммите ЕС. Идея о том, что Греция может защитить себя, только став «европейским оплотом против Турции» или «американской военной базой» - ужасно ошибочна, прежде всего для самой Греции.

Встреча Эрдогана и Бориса Джонсона

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он обсудит вопросы туризма с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на предстоящем саммите НАТО, после того как страна ввела ограничения на поездки в Турцию в прошлом месяце.

Турция была внесена в «красный список» туристических поездок Великобритании, что привело к переносу финала Лиги чемпионов УЕФА в Порту и отмене Гран-при Турции Формулы-1. Выступая в эфире TRT Haber, Эрдоган заявил, что эти решения были скорее политическими и что правительство Турции сейчас проводят переговоры с Германией и Россией по подготовке к летнему туристическому сезону, который имеет решающее значение для Турции.

Скорее всего, на повестке дня встречи с Джонсоном будет не только туризм. Напомню, что в последние дни 2020 года Турция и Великобритания также подписали соглашение о свободной торговле для поддержания существующего потока товаров. Это знаковое соглашение было названо самым важным торговым соглашением Турции со времен ее таможенного союза с ЕС в 1995 году.

Турция и Египет

Разговоры о перезагрузке отношений между Турцией и Египтом ведутся уже довольно давно и тому есть серьёзные подтверждения. В начале этого года Турция заявила, что возобновила дипломатические контакты с Египтом и хочет улучшить сотрудничество после многолетней напряженности, начавшейся с разрыва отношений в 2013 году. 15 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Египет пригласил турецкую сторону на визит в начале мая, который должен был состояться на уровне заместителя министра иностранных дел. После межведомственной встречи Чавушоглу выразил готовность лично встретиться и со своим египетским коллегой. Недавно МИД Египта также сообщил, что страны обсудили вопрос о назначении посланников. В прошлом месяце делегация высокопоставленных турецких чиновников посетила Египет с официальным визитом - первым с 2013 года - для обсуждения нормализации дипломатических отношений на фоне усилий двух стран по улучшению двусторонних связей, ухудшившихся после «арабской весны».

В понедельник прозвучали важные слова уже из уст самого Эрдогана. В своей речи он сказал следующее: «Переговоры с Египтом о нормализации отношений продолжаются. Между народами Турции и Египта существует историческая взаимосвязь. Есть серьезные возможности для сотрудничества в Восточном Средиземноморье, вплоть до Ливии».

Важные заявления сделал и президент Европейского Совета Шарль Мишель после телефонного разговора с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. «Президент Мишель подчеркнул, что ЕС стратегически заинтересован в стабильной и безопасной обстановке в Восточном Средиземноморье и приветствовал текущий диалог между Египтом и Турцией», - говорится в сообщении Европейского совета.



Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что июнь будет очень важным и напряженным месяцем для внешней политики Турции, который может определить всю внешнюю политику страны вплоть до выборов 2023-го года. Практически по всем направлениям Турция уже предприняла первые шаги и продемонстрировала свою открытость к диалогу. Теперь дело за её партнерами. Или вовсе не партнерами?