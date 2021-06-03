Туркменистан: пайки собакам, но не людям

Ни для кого не секрет уже, что Туркменистан сегодня переживает серьезный экономический кризис, в том числе огромные проблемы с продовольствием. Естественно, власти страны никакого кризиса не признают и рапортуют, что у них все хорошо.

Но все же кое-кого в эти тяжелые для страны дни власти решили поддержать дополнительным пайком. Нет, это не учителя, пенсионеры и рабочие.

Продовольственные пайки в республике собираются ввести для алабаев. Зарегистрированным собакам этой породы - гордости Туркменистана - ежемесячно будут выдавать по 10 кг куриных окорочков, 30 кг очищенного риса и ежедневно по 5 буханок хлеба.

Теперь владельцы алабаев в спешном порядке пытаются получить паспорта для своих питомцев в местных ветеринарных службах. Дело это тоже не просто, так как везде нужно давать взятки.

Сообщают, что для "собачьего пайка" документы можно получить, дав взятку в 300 манатов ($85), даже если никакой собаки у тебя нет.

Вся эта паспортизация алабаев и лошадей в Туркменистане производится, в то время, как сотни тысяч туркменистанцев за границей не могут обновить свои просроченные паспорта.

Короче говоря, как это не печально, но быть собакой в Туркменистане сегодня похоже выгоднее, чем быть человеком.