В деле Гасангусеновых появился признак маленькой победы отца убитых братьев

Верховный суд Дагестана отправил на пересмотр в Советский районный суд Махачкалы постановление об отказе возбудить уголовное дело в отношении бывшего начальника полиции по Шамильскому району Ибрагима Алиева, сообщает издание Кавказ. Реалии. Напомним, что привлечь его к ответственности за служебный подлог просили родители убитых братьев Гасангусеновых.

Издание цитирует правозащитника Джамбулата Гасанова, по словам которого ранее следствие отказало в возбуждении уголовного дела в отношении полицейского Алиева. Между тем именно этот Алиев в оперативной сводке объявил братьев Гасангусеновых боевиками, открывшими огонь по сотрудникам полиции. Советский районный суд признал это решение законным. Однако накануне Верховный суд Дагестана отменил это постановление и направил его на пересмотр. Мотивация решения Верховного суда пока не известна, но Гасанов предполагает, что суд учел противоречия, на которые указали потерпевшие.

"Мы обратили внимание суда на постановление, которое было вынесено следователем Хунзахского следственного отдела, согласно которому братья Гасангусеновы открыли огонь по сотрудникам полиции и ответным огнем были убиты. Как документ, вступающий в противоречие с этим постановлением, мы предоставили заверенную копию ответа генерального прокурора. Там он пишет, что никаких спецопераций в районе не проводилось, и братья Гасангусеновы в полицию не стреляли. Дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" было возбуждено по неверно предоставленной информации бывшего начальника полиции", – заявил Гасанов.

Братья Наби и Гасангусейн Гасангусеновы были убиты 23 августа 2016 года в местности Гоор-Хиндах Шамильского района. Силовики пытались выдать их за боевиков, открывших огонь по сотрудникам полиции. Это подтверждала сводка о спецоперации, составленная полицейским Алиевым. Впоследствии прокуратура признала эту сводку фиктивной.

В марте Европейский суд по правам человека признал расследование этого дела неэффективным и присудил отцу убитых Муртазали Гасангусейнову компенсацию морального вреда в размере 120 тыс. евро. Сам Муртазали Гасангусенов регулярно проводит в Махачкале серии одиночных пикетов с требованием эффективного расследования убийства сыновей и наказания виновных в их смерти.