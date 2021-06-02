В Индонезии посадили в тюрьму популярного исламистского лидера

Индонезийский суд заключил в тюрьму консервативного религиозного лидера Ризика Шихаба на восемь месяцев и оштрафовал его на 20 миллионов индонезийских рупий (1400 долларов) за проведение проповедей и других собраний, которые привлекли десятки тысяч людей, в нарушение карантинных правил страны после его возвращения в страну в прошлом году.

Тюремный срок Ризик получил через несколько месяцев после того, как Индонезия запретила его организацию Исламский фронт защитников (ИФЗ). Это случилось после перестрелки, в которой полиция застрелила его сторонников.

В четверг суд Восточной Джакарты установил, что Ризик нарушил закон Индонезии о карантине, призвав своих сторонников посещать проповеди, празднование дня рождения Пророка Мухаммада (мавлид) и свадьбу его дочери. Все это собрало тысячи людей в стране, пережившей самую серьезную вспышку COVID-19 в Юго-Восточной Азии.

«Подсудимый признан виновным в нарушении протоколов о карантине», - заявил на слушаниях судья Супарман Ньомпа. Ризик был также оштрафован за мероприятие, проведенное в исламской школе-интернате на Западной Яве.

В прямом эфире судебного заседания Ризик был одет в белую тунику, тюрбан и маску для лица, а в руках держал четки.

Он находится под стражей с момента ареста в декабре, и суд постановил, что срок его тюремного заключения будет сокращен до трех месяцев с учетом уже отбытого срока.

Пятеро других высокопоставленных членов ИФЗ получили по восемь месяцев тюремного заключения за организацию массовых собраний.

Около 3000 полицейских были направлены для охраны суда перед вынесением приговора, но сторонники Ризика не собирали больших протестов. Местные СМИ сообщили, что ненадолго задержали около двух десятков человек.

Ризик вернулся в Индонезию в ноябре после трех лет пребывания в Саудовской Аравии, куда он сбежал, столкнувшись с обвинениями в порнографии и оскорблении государственной идеологии. Позже оба обвинения были сняты.

Тысячи его последователей собрались в аэропорту, чтобы отпраздновать его возвращение, а затем присоединились к массовым мероприятиям в последующие дни, несмотря на правила, ограничивающие размер собраний.

Его юридическая команда утверждала, что дела были политически мотивированными и являлись частью усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать мусульманского лидера, у которого много верных сторонников.

Ризик Шихаб, который в прошлом уже отбывал тюремный срок, в том числе за нападение членов ИФЗ на межконфессиональное собрание в 2008 году, отверг последние обвинения и сказал, что подаст апелляцию.

Он был арестован вскоре после того, как полиция Джакарты застрелила шестерых сторонников ИФЗ в перестрелке на шоссе. Власти назвали это актом самообороны, но сама группа оспаривает это заявление.

В последние годы ИФЗ приобрел политическое влияние в Индонезии и был среди нескольких консервативных групп, которые в 2016 году организовали митинги с целью свержения тогдашнего христианского губернатора Джакарты, обвиненного в богохульстве. Массовые протесты против губернатора вызвали глубокую обеспокоенность в правительстве президента Джоко Видодо по поводу предполагаемой угрозы от исламистов.

Индонезия запретила Исламский фронт защитников в прошлом году.