Турция и Греция на пути к потеплению отношений

Почти год назад Восточное Средиземноморье кипело спорами о морских границах между историческими соперниками Грецией и Турцией.

После недавних военных достижений в Ливии Анкара направила буровые суда в оспариваемые воды Средиземного моря, в то время как Греция мобилизовала поддержку региональных соперников Турции - Египта, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов — чтобы отбить «турецкое вторжение» в воды, которые она считает своими.

По мере роста напряженности в Средиземном море началось наращивание военной мощи, когда Греция направила фрегаты для слежки за турецкими судами, а в августе два военных корабля столкнулись, пытавшись обойти друг друга.

В апреле министры иностранных дел обменялись обвинениями по широкому кругу вопросов во время горячей пресс-конференции в Анкаре в конце их первой встречи за более чем год.

Перенесемся на шесть недель вперед, и все это может объяснить, почему обе страны рассматривают скромный визит министра иностранных дел Турции в Афины в понедельник как маленькую победу.

«Целью нашей сегодняшней встречи было сначала попытаться найти точки соприкосновения, а затем, если возможно, продолжить постепенную нормализацию ситуации в более долгосрочной перспективе», - сказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи со своим турецким коллегой Мевлютом. Чавушоглу.

Во время совместной пресс-конференции главные дипломаты обеих стран предприняли согласованные усилия для предотвращения любых обострений по таким вопросам, как Кипр, морские границы или претензии на суверенитет.

«В интересах обоих государств поддерживать низкий уровень напряженности», - говорит Панайотис Цаконас, руководитель программы безопасности базирующегося в Афинах аналитического центра ELIAMEP.

Прошлым летом в разгар напряженности Греция лоббировала в Европейском совете санкции против Турции, а Афины стремились подчеркнуть, что их споры с Анкарой, будь то по поводу миграции или морских границ, связаны с ЕС в целом.

«У меня была возможность обсудить с моим другом и коллегой Мевлютом Чавушоглу все вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, а также отношений между ЕС и Турцией», - сказал Дендиас в своем вступительном слове.

Но Европейский совет, и в частности Германия, не захотел вводить санкции против Турции, вместо этого сосредоточившись на обещании более тесного сотрудничества с Анкарой в случае снижения напряженности.

В знак уважения к попыткам Греции заручиться поддержкой ЕС президент Европейского совета Шарль Мишель сказал в интервью в понедельник, что позитивная повестка дня ЕС-Турция «будет реализована только в том случае, если будет прогресс в различных областях», особенно в греко-турецких отношениях.

Европейский совет собирается встретиться в июне и обсудит свои отношения с Турцией. Анкара хочет, чтобы ЕС обновил соглашение о таможенном союзе, и ввел более либеральную визовую политику для граждан Турции.

В 2020 году Турция была шестым по величине торговым партнером ЕС с общим объемом торговли товарами 132,4 миллиарда евро (161 миллиард долларов).

Хотя технически Анакара все еще является претендентом на членство в ЕС, переговоры о турецкой евроинтеграции де-факто зашли в тупик.

Ранее в мае Европейский парламент подавляющим большинством проголосовал за прекращение процесса приема Турции из-за отступления от прав человека и демократических ценностей.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором отвергло текст, и при этом частично обвинило Грецию в ухудшении отношений.

«[Резолюция Европарламента] отражает совершенно несправедливые и предвзятые аргументы греков и греков-киприотов по вопросам Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра», - говорится в сообщении турецкого МИД.

Цаканос сказал, что сдержанность Турции в Восточном Средиземноморье в последние месяцы и визит министра иностранных дел являются признанием плохого состояния отношений между ЕС и Турцией и высокого значения предстоящего заседания Европейского совета.

«Этот визит был посвящен отношениям с США и в основном с ЕС», - сказал он. «В Турции есть понимание, что их отношения с Западом проходят через Афины».

Хотя напряженность заметно снизилась, доверие обеих сторон друг к другу остается весьма ограниченным.

Мурат Аслан, эксперт SETA Foundation, аналитического центра из Анкары, который считается близким к правительству Эрдогана, сказал Al Jazeera: «В умах Турции бытует сильное мнение, что греки заинтересованы в том, чтобы спровоцировать Турцию на совершение ошибки».

Основной целью визита Чавушоглу в понедельник была подготовка почвы для встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита НАТО 14 июня.

Последний раз лидеры встречались на саммите НАТО в декабре 2019 года.

Их напряженная встреча произошла через месяц после объявления о морском соглашении между Турцией и Ливией, которое Афины считают незаконным в соответствии с Конвенциями ООН по морскому праву из-за игнорирования прав Греции на исключительные экономические зоны вокруг островов в Средиземном море.

Аслан говорит, что на предстоящую встречу отчасти повлияет то, как Мицотакис примет Эрдогана, и давление со стороны партнеров Греции.

«США и ЕС были определяющим фактором в стратегии Греции. Если они побудят греческое руководство к деэскалации, следует ожидать, что Мицотакис будет более умеренным», - сказал он.

В понедельник обе стороны проявили большую готовность сосредоточить внимание на позитивных аспектах двусторонних отношений.

Они объявили о принятии новых решений в 25 статьях, направленных на улучшение экономических связей, и заявили, что будут взаимно признавать сертификаты вакцинации против COVID-19 каждой страны, чтобы облегчить поездки.

И Греция, и Турция рассчитывают на лето 2021 года, чтобы возобновить свои разрушенные туристические сектора.

Туризм дает около 20 процентов ВВП Греции, и в нем напрямую занят каждый пятый грек, в то время как в Турции он также является важным источником иностранной валюты.