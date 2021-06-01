ХАМАС и Израиль: разрыв уменьшается

В дни когда между Газой и Израилем установился непростой режим прекращения огня, появились разные версии о том, кто же все таки «выиграл» очередную эскалацию насилия в мае. Об этом рассуждает и Шир Хевер, член правления организации «Еврейский голос за справедливый мир на Ближнем Востоке», на страницах издания Middle East Eye.

По данным министерства здравоохранения Газы, большая часть Газы снова лежит в руинах. В результате ударов израильской авиации погибло 253 палестинца, в том числе 66 детей, и было ранено более 1900 человек. Ракеты ХАМАС также убили 13 израильтян.

Однако в израильских СМИ - а также среди политиков и военного командования - появляется консенсус, что ХАМАС эффективно победил Израиль.

Военные эксперты пришли к выводу, что со стратегической точки зрения ХАМАС достиг своей цели - зарекомендовать себя в качестве игрока, которого нельзя игнорировать, когда речь идет об Иерусалиме и мечети Аль-Акса. Израильская доктрина «выкашивания» - то есть, неоднократные удары по сектору Газа с целью помешать палестинским движениям сопротивления накопить военную мощь - в значительной степени провалилась.

Основная причина этого - сужение военного дисбаланса, который долгое время существовал между правителями Газы и израильской армией.

Новые военные возможности ХАМАСа - дальнобойные и более точные ракеты, беспилотные летательные аппараты и беспилотные подводные лодки - застали израильских военных врасплох.

Имад Алсус, научный сотрудник Института социальной антропологии Макса Планка, рассказал Middle East Eye, что, по его оценкам, руководство ХАМАС также распределило имеющиеся силы для сопротивления израильскому нападению. Группа предоставила минометы малой дальности левому Народному фронту освобождения Палестины (НФОП), в то время как сами хамасовцы сосредоточились на использовании оружия дальнего действия.

Отсутствие израильских танков - по всей видимости выведенных после того, как 12 мая израильский солдат был убит противотанковой ракетой - также позволило минометчикам приблизиться к заграждению на границе Газы и доставить минометы в зону досягаемости израильских поселений вокруг осажденного анклава.

Согласно Haaretz, в этих районах более 3400 жителей обратились за психологической помощью в результате травм в течение 11 дней боев, по сравнению с 2200 запросами, полученными в регионе за 51 день боев в 2014 году.

«В войне 2014 года приграничная зона была самой смертоносной для ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля): использование минометов и противотанковых средств при сборе войск, штурмы туннелей на пограничных постах и ​​нападения боевиков с моря - все это выглядело очень важным раундом боев», - говорит канадский журналист и исследователь Джон Элмер.

«Совершенно очевидно, что на этот раз ЦАХАЛ не захотел входить в этот район».

Падение акций оружейных компаний

Питер Веземан, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сказал Middle East Eye, что израильские военные полагаются на оружие, поставляемое США, а затем Германией и Италией.

Веземан упомянул, что Германия предоставила Израилю подводные лодки, фрегаты, торпеды и двигатели для танков «Меркава» - все это оружие, которое не сыграло видимой роли в недавней атаке. Воздушные бомбардировки осуществлялись с использованием самолетов американского производства, и с пилотами, обученными на учебно-тренировочных самолетах, поставленных Италией.

Однако, когда дело доходит до оружия израильского производства, оборонные компании во время последнего раунда бомбардировок Газы хранили относительное молчание. На сайтах трех крупнейших компаний, Elbit Systems, IAI и Rafael, комментариев по поводу недавнего конфликта не было.

Самой заметной системой, развернутой израильскими военными, была система "Железный купол", которая в значительной степени субсидируется США, но по-прежнему стоит сотни тысяч долларов всего за один перехват.

В результате того, что система «Железный купол» по ошибке сбила беспилотник, произведенный Elbit Systems, выяснилось, что оружие Elbit использовалось при бомбардировке Газы, а активисты в Великобритании устроили акцию и забаррикадировались на крыше завода Elbit Systems, протестуя против использования этого оружия против мирных жителей в полосе.

Энтони Левенштейн, независимый журналист, который живет в Иерусалиме и пишет книгу о том, как израильская оккупация стала глобальным вопросом, отметил, что Палестина часто является полигоном для испытаний нового израильского оружия и оборонной техники.

«В недавнем конфликте между сектором Газа и Израилем кажется, что ХАМАС усовершенствовал свое вооружение, добавив более точные ракеты большой дальности. Однако исторически сложилось так, что многие из наиболее совершенных технологий наблюдения и оружия Израиля были впервые разработаны для использования против палестинцев на Западном берегу, в Газе и самом Израиле», - сказал он MEE.

«Израильские компании по-прежнему говорят об «испытанном в боях» оружии для продажи его по всему миру. Многие из ключевых «новаторов» в этой сфере работают на печально известную израильскую кибер-группу Unit 8200 и переносят этот опыт в частный сектор, что приводит к использованию усовершенствованных в Палестине технологий для злоупотребления в глобальных конфликтах».

Однако цена акций Elbit Systems, единственной частной компании в тройке лидеров Израиля, во время последнего раунда боевых действий в основном упала, в отличие от предыдущих раундов, когда она росла.

Разрыв в военной мощи между израильскими вооруженными силами, которые считаются 14-ми по по мощи вооруженными силами в мире, и палестинскими вооруженными группами сопротивления, которые состоят из плохо оснащенных ополченцев, остается вполне реальным, но недавние боевые действия показывают, что он постепенно сокращается.