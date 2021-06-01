В Боснии нашли еще одну массовую могилу жертв прошедшей войны

В понедельник власти Боснии и Герцеговины обнаружили новую братскую могилу с костными останками, предположительно принадлежащими мирным жителям, погибшим во время боснийской войны 1992–1995 годов.

Новое массовое захоронение было обнаружено в деревне Добро Поле на юге города Калиновик, сообщает Институт пропавших без вести Боснии и Герцеговины.

Во время раскопок были обнаружены останки как минимум трех человек, которые, как полагают, были боснийскими мусульманами, убитыми в 1992-95 годах во время боснийской войны.

Эксгумация все еще продолжается, ее будут вести машинами и вручную с участием сотрудников прокуратуры и Агентства по исследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA).

По данным института, с момента войны в стране обнаружено более 550 массовых захоронений.